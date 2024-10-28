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台灣勞保潛藏負債飆到11.8兆元 下一代負擔重

記者江睿智／台北28日電
各級政府潛藏負債
各級政府潛藏負債

行政院主計總處最新統計，截至今年6月底，中央政府及地方政府潛藏負債（未來或有給付責任）合計高達18兆7753億元(台幣，以下同，約5853億美元)，其中勞保潛藏負債高達11兆8628億元(約3698億美元)，雙雙都寫下新高，凸顯下一代沉重負擔。

「潛藏債務」是指政府「未來或有給付責任」，其性質因屬政府未來應負擔的法定給付義務。未來可能藉由保險費率調升、給付調整等方式因應，最後手段就是由政府編列預算撥補。

主計總處自2009年起公布政府潛藏債務統計，由13.7兆一路上升，2014年破18兆；之後因軍公教年改回降至17兆水準，但隨著人口少子化及老化趨勢，2019年起又回升至18兆，其中，涵蓋千萬勞工的勞保，潛藏負債增加最多。

主計總處指出，依勞保局以2023年12月底為基準日，投保人數1016萬人，折現率及資產報酬率4%、物價指數年增率0.9%、投保薪資增長率1.5%等假設條件下，精算未來50年應計給付現值約13兆465億元，扣除掉今年6月底已提存責任準備1兆1837億元，未提存金額為11兆8628億元，若和前一年6月底相較，增加4894億元(約153億美元)。

官員坦言，近年來勞保只要重新精算，潛藏負債一路都是有增無減。儘管近年政府大力撥補勞保，且勞保基金績效優異，換言之，提存責任準備是較往年增加許多，但勞保潛藏負債仍持續擴大。

涵蓋890萬人的國民年金保險，以2023年12月底、在一定條件下精算未來淨保險給付現值約1兆3822億元，扣除2024年6月底止已提存責任準備7502億元，未提存金額為6320億元，和前一年相較，因為國保基金績效佳，拉高責任準備水位，使得國保潛藏負債大致呈持平。

舊制軍公教人員退休金，估算未來30年，中央、地方合計3兆1144億元。主計總處指出，這項法定義務負擔依法由各級政府估算各年請領額，逐年編列預算支應，尚未有積欠情事。

公務人員退休撫卹基金以2023年12月底為基準日，參加人數65萬人，折現率4%，通膨相關調薪率0.5%等假設條件，精算50年中央政府應負擔支出為1兆4705億元，地方政府為2兆2857億元；扣除已提存基金數3192億元、地方政府提存5100億元，未提存金額中央地方合計2兆9270億元。

另外公保潛藏負債為772億元，軍人保險285億元，農民健康保險為1203億元。此外截至今年6月底，地方政府逾期未歸墊之退休公教人員優惠存款差額利息共計131億元。

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