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「行人優先區」標誌不符國際標準 拖21天才改版

記者楊竣傑／台北28日電
維也納交通公約內的行人優先區標誌，終點以右上左下紅色斜線表示。(取材自道路標誌與道路公約)
維也納交通公約內的行人優先區標誌，終點以右上左下紅色斜線表示。(取材自道路標誌與道路公約)

交通部今年9月中預告新增「行人優先區」標誌，原定10月1日施行，卻因圖示未遵守「維也納交通公約」，遭專家批評不利接軌國際、造成誤解，全案拖延21日後，交通部才公告施行第二版標誌。

9月中，交通部預告修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，新增圖示為一個大人牽小孩走在房屋圖案代表的住宅區內，後方則有車輛圖案的「行人優先區起（終）點標誌」，提醒汽車及慢車行駛於行人優先區應依速限減速慢行，並應暫停讓行人先行通過，行人則可在道路通行、直接穿越道路。

交通部原盼草案預告期滿後，行人優先區標誌於10月1日施行，卻遭立委、專家、路權團體等批評未遵守「維也納交通公約」，遲未公告。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，「維也納交通公約」內的圖示為大人和小孩在住宅區、巷子內踢足球，藉此讓駕駛了解進入住宅區需遵守的特殊規則；也以紅色斜線或灰階加斜線代表該區域效力終止圖案。國際駕駛人若看不懂圖示會衍生風險，政府一方面叫民眾遵守法規，卻不遵守國際公約，不利於與國際接軌，猶如「鎖國」。

台灣大學土木工程學系助理教授陳彥向解釋，公約條文精神之一即為標誌不能讓其他國家民眾誤解，國內外民眾都得看得懂；終止標誌以中英文呈現，駕駛開車時會「猶豫」，差零點幾秒就可能造成影響。

交通部路政及道安司透露，因為「道路交通安全規則」規定，行人不得在道路任意奔跑、追逐、嬉戲，踢球圖示與道安規則牴觸，才改為大人牽小孩。草案公告的圖案，雖然與「維也納交通公約」未完全相同，大致結構卻一致。

彙整大家意見後，刪除小孩與房子圖案，加入機車與自行車元素，因已遵循法規要求的預告程序，內政部本月21日會銜後即定案，22日發布。

交通部修正後，10月22日公告的行人優先區標誌。(圖／交通部提供)
交通部修正後，10月22日公告的行人優先區標誌。(圖／交通部提供)

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