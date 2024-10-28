電子書漸成主流 讀者僅一成八付費 出版社嘆：難賺

閱讀電子書的讀者，有八成讀的是免費電子書。（記者胡經周／攝影）

台灣電子書出版的數量逐漸追上紙本書，去年台灣電子書申請ISBN書號占比已達四成，電子書讀者卻有八成透過免費網路閱讀、三成上公共圖書館 免費借閱，僅一成八付費購買電子書。出版業者以「不出不行、出了也難賺錢」形容台灣的電子書市場。

諾貝爾文學獎揭曉當晚，相較於過去出版社要緊急鋪貨得主庫存書，許多讀者已在第一時間上網買到諾獎得主韓江四本小說的電子書。

台灣經濟研究院文創產業組組長賴逸芳指出，根據國家圖書館的ISBN新書申請出版總數，電子書的占比從2019年的4.3%，一路飆升到2023年的四成。圖書部分，紙本電子書都出版者占六成，同步出版者占四成九。

但據去年文化內容消費趨勢調查報告，電子書讀者有八成是透過免費網路閱讀、有三成會上圖書館借閱，僅一成八付費購買電子書。

中華動漫 出版同業商會協進會秘書長高世樁分析，疫後數位閱讀風氣形成，但電子書讀者仍習慣免費資源，出版社無法取得合理利潤。

●圖書館免費借閱也影響

電子書付費習慣難以培養，業者認為有兩大原因，一是網路盜版 盛行，二是公共圖書館提供免費電子書借閱。

高世樁指出，漫畫實體書一出版，PDF檔馬上在網路上流竄。這些提供盜版檔案的IP多設在境外，協會多年來都希望政府能封鎖這些盜版IP，協助業者打擊盜版。

動漫達人吳宗謙則認為，買盜版和正版的讀者屬不同族群，電子漫畫普及後，出版社反而樂意製作品質更精緻的紙本漫畫供漫迷典藏。

一位不具名的電子書平台業者表示，傳統圖書館扮演社福角色，為弱勢提供免費閱讀資源。但如今電子書讀者為擁有3C資源者，公共圖書館須重新思考電子書的定位。