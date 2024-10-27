我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普紐約造勢 范斯：川普在任的日子有多麼好

以色列防長：哈瑪斯與真主黨不再是伊朗有效代理人

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

聯合報即時報導
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊台灣奪牌團隊林郁婷、陳念琴與吳詩儀，以及教練曾自強和柯文明，受邀至「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。金牌選手林郁婷講到本屆奧運最大轉變是心態時，「不要成為比賽結果的奴隸，要享受比賽過程，盡其在我。」這段金句博得滿堂喝彩。

今年研討會主題是「現代社會中的運動員：激勵與促進團結」，特別邀請巴黎奧運拳擊奪牌團隊，以及媒體記者、國際志工與國際賽事經理等參與今年奧運的工作人員，現場與學員互動討論。

「我們主要都專注於運動員競技這塊，比較熟識IOC（國際奧會），但對於IOA（國際奧林匹克學院）比較新鮮，能受邀來參與分享，對我們自己運動員的知能是很大幫助與提升。」陳念琴笑說，雖然坐在台上，但抱持著認真的心態，要跟台下學員一塊學習。吳詩儀原本想報名研討會，卻因學校課業跟其他活動撞期，只能參與分享課程，她表示很榮幸受邀，藉由分享，溫故知新。

中華奧會教育委員會主委陳美燕擔任該場「菁英選手、教練故事分享」講座的主持人，內容討論奧運比賽場外的奧林匹克精神，以及卓越、尊重、友誼的奧林匹克教育核心價值呈現。

教練與運動員帶大家回顧，巴黎奧運前爭取奧運資格的艱辛，賽事期間感受的壓力，最後苦盡甘來，凝聚國人、團結一心的感動。至於賽場外令他們印象最深刻的莫過於，珍奶徽章掀起的旋風，中華隊在選手村走路有風。

講起各別感動時刻，柯文明表示，「這屆獎牌開胡那刻，就是射擊（李孟遠）跟拳擊（吳詩儀）那天，由於之前都沒有奪牌，大家都不會去講，但大家知道壓力很大。所以一開胡，真的很感動。」他覺得接著愛徒陳念琴奪牌，最後壓軸林郁婷金牌，歷經三屆奧運，至少12年，為中華拳擊隊開心，一同見證歷史感到榮耀。

曾自強則認為巴黎奧運自身感觸最深的時刻，是中華奧會第一時間力挺林郁婷，以及國際奧會正式聲明稿澄清，「外媒報導後，美燕老師跟秘書長打給我，當下我們覺得這是最大支持跟肯定。接著國際奧會澄清，代表我們沒問題，可以參賽，這些後勤團隊穩定了我們心態，才有贏得金牌的畫面。」

中華奧會秘書長徐孝慈指出這些年奧會籌備工作不斷進化，巴黎奧運結束後，關於洛杉磯奧運的相關配套，已經陸續展開規畫，「我們要提早部署，才能幫助運動員更完美的展現。」

巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華...
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）
中華奧會教育委員會主委陳美燕（前左一）擔任「菁英選手、教練故事分享」講座的主持人...
中華奧會教育委員會主委陳美燕（前左一）擔任「菁英選手、教練故事分享」講座的主持人。 （中華奧會提供）

巴黎奧運 林郁婷 洛杉磯

上一則

粽子店沒營業 2樓卻人聲鼎沸 警破獲賭場逮43人

延伸閱讀

台拳后林郁婷首挑戰走秀 台北時裝周搶先秀台步

台拳后林郁婷首挑戰走秀 台北時裝周搶先秀台步
林郁婷出席國慶晚會好緊張 盼江蕙好聲音延續

林郁婷出席國慶晚會好緊張 盼江蕙好聲音延續
羽球／巴黎奧運「三金」合體 麟洋配穿情侶裝 閃瞎林郁婷

羽球／巴黎奧運「三金」合體 麟洋配穿情侶裝 閃瞎林郁婷
獻出路跑初體驗 金牌拳后林郁婷喊幸福

獻出路跑初體驗 金牌拳后林郁婷喊幸福

熱門新聞

台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
4星座善良可靠日子好過 巨蟹體貼伴好運、他最懂規劃未來

4星座善良可靠日子好過 巨蟹體貼伴好運、他最懂規劃未來
民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡