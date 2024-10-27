我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

台灣機師平均月薪31.5萬居冠 精算師、醫師緊追在後

記者江睿智／台北27日電
機師月經常性薪資平均高達31.5萬元台幣，是台灣最高薪職業。（本報資料照片）
機師月經常性薪資平均高達31.5萬元台幣，是台灣最高薪職業。（本報資料照片）

低薪人人怕，但要有真本事才能拿高薪。根據勞動部最新職類別薪資調查顯示，去（2023）年各職業中，機師月經常性薪資平均高達31.5萬元(新台幣，下同，約9815美元)、精算師20.5萬元、醫師17.1萬元，為台灣前三高薪職業，而且還較2022年成長12.9%、12.6%及9.6%。

若以年薪（統計以2022年底為準）來看，機師、精算師、醫師年薪高達352.9萬、339萬、234萬元，仍是前三高年薪，可說是薪資金字塔最頂尖。

勞動部統計顯示，我前十大高薪職業排名變動不大，但隨外在環境影響，排名仍會變動。例如，2021年國內疫情進入三級警戒，民眾自主防疫少去醫院，影響醫師收入，但2022年醫師每月收入平均回升至少2萬元，2023年又加薪1.5萬元；機師2021年平均月薪回升至23.7萬元，2022年又再爬升至27.9萬元，2023年再加薪3.6萬元，加薪速度羨煞所有勞工。

根據勞動部2023年7月調查國內前十大高薪職業，以每月經常性薪資計，繼航空駕駛員、精算師、醫師之後，依序為船舶監管人員（含引水員）13.5萬元、職業運動員12.7萬元、律師9.5萬元、電信工程師9.1萬元、統計及精算專業人員7.8萬元、證券金融交易員及經紀人7.8萬元、地質採礦鑽探冶金工程師7.4萬元。

三高 疫情 防疫

上一則

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

下一則

王宏軒吸毒入獄改邪歸正 苦學美髮參加比賽奪冠

延伸閱讀

微軟CEO去年加薪63%... 全球前3企業舵手薪情比一比

微軟CEO去年加薪63%... 全球前3企業舵手薪情比一比
波音公司64%技師拒絕4年加薪35%新合約 罷工繼續

波音公司64%技師拒絕4年加薪35%新合約 罷工繼續
波音公司技師拒絕加薪協商方案 持續罷工

波音公司技師拒絕加薪協商方案 持續罷工
2025年五星座事業運最旺爽加薪 他將成優異領導人

2025年五星座事業運最旺爽加薪 他將成優異領導人

熱門新聞

台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗