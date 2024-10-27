王宏軒吸毒入獄改邪歸正 苦學美髮參加比賽奪冠

王宏軒出獄後改邪歸正，苦學美髮。(記者蔡家蓁／攝影)

26歲王宏軒曾因吸毒四度進監獄 ，是父母、老師眼中頭痛的孩子，看著媽媽從金門到台灣探監的辛勞身影，幡然醒悟，轉而跟母親學美髮，今年初在「宇宙大賞－亞洲美髮設計大賽」男生髮型項目奪冠，6月參加亞洲男士理髮奧林匹克再度抱回冠軍，闖出一片天。

滿身刺青的王宏軒笑起來很陽光。從不避諱坐牢、吸毒過往，他說，這些都是人生養分，讓他對人性與親情有更深體悟。他從小不喜歡讀書，跟著朋友玩陣頭，逃學打架是家常便飯，國中某次酒醉朋友嗆「敢不敢吸毒」，就此染上毒癮。

因毒品 案被送到中部一處矯正機構，感化期間，母親每個月從金門飛去探視，舟車勞頓。王宏軒說，母親始終沒放棄他，苦等著他成熟，在獄中看到母親背影覺得很難過，自責太不孝，決心改邪歸正。

因母親從事美髮業，王宏軒從小耳濡目染卻不感興趣，出獄後一度到工地當粗工，發現太辛苦，22歲改踏進美髮領域，從學徒做起，他知道自己浪費太多時間，須全力以赴追趕，比賽前常練習到半夜不喊累。

「我已晉升為亞洲級理髮師，未來將是世界級理髮師。」獲獎讓王宏軒有了知名度，不怕過往「黑歷史」被起底，想用自身例子來激勵更多人，告訴大家只要能及時回頭，勇敢堅持地踏出每一步，依舊有大好前程。

金城分局偵查隊長林練雄說，吸毒者回歸正途很難，王宏軒最大夢想是開家設計工作室，讓父母能安心退休 ，或許是孝心化做動力，才能朝夢想前進。