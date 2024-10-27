張忠謀再現魅力 台積運動會變成「一個人的舞台」

2024台積電運動會26日於新竹縣體育場舉行，創辦人張忠謀親自出席，他強調運動會是每年最興奮的日子。（記者葉信菉／攝影）

台積電 昨天舉行運動會，今年運動會可看出3大亮點，包括創辦人張忠謀再現魅力，讓全場變成「一個人的舞台」、董事長魏哲家首次主持運動會主打「新舊同歡」氣氛，同時今年不召開記者會，為將在11月29日出版的張忠謀自傳下冊新書發布會活動預熱。

93歲高齡的張忠謀今年即使走路緩慢，仍堅持不坐輪椅、用雙腳走完400公尺繞場。若說台積電在半導體締造「一個人的武林」，是全世界半導體圍著台積電繞的縮影，那運動會就是張忠謀「一個人的舞台」。

他和夫人張淑芬一如往昔，在台積電員工夾道歡迎聲中進入運動場，休息片刻即偕同張淑芬、魏哲家和聯發科執行長蔡力行、台積電共同營運長秦永沛、米玉傑，共同副營運長張曉強、侯永清等經營團隊繞場一周。

台積電同仁指出，創辦人昨天用毅力和行動，告訴所有的台積人，這是他一手打造的家，回來這裡和大家在一起，是他一年中最期盼的日子。張忠謀昨日致詞時也吐露出「台積電運動會當天，是我一年中最興奮的一天！」

今年也是魏哲家接董事長後首次主持運動會，從邀請成員可看出魏哲家要傳達台積電「經驗傳承且新舊同歡」氛圍。他除將張忠謀、張淑芬和榮譽副董事長曾繁城奉為上賓，安排坐在C位，還找來更多從台積電離開，在不同領域發光的老台積人觀禮。