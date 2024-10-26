賣場、百貨公司恐徵碳費？環境部長：國際有此趨勢

環境部長彭啓明表示對賣場徵收碳費是國際趨勢；圖為各種聖誕飾品已出現在大賣場的貨架上。（記者楊青/攝影）

台灣目前僅針對製造業及能源業排碳大戶徵收碳費，徵收對象約281家公司，涵蓋全台碳排約54%，於其他46%排碳戶，例如醫院、賣場、百貨公司等，未來是否也要逐步開徵？環境部長彭啓明直言，「國際上的確有這個趨勢」，但不見得會直接課徵，而是會透過油價 或電價來反映。

根據碳費費率審議會決議的費率建議，公告一般費率每公噸300元(台幣，下同)，優惠費率A每公噸為50元和優惠費率B每公噸100元，徵收對象約281家公司，預估2026年起，政府每年徵收約60億元。

彭啓明昨接受POP撞新聞訪問時表示，60億(約1.8億美元)是透過優惠費率來計算，如果徵收對象都未提出自主減量計畫，每年收費恐達300億元(約9.3億美元)。

他也提到，目前碳費徵收對象的碳排放量占全台比率54%，相較歐盟要在兩年內達到碳定價涵蓋率85%而言還是偏低，不過未來會擴大徵收範圍。

彭啓明強調，自主減量計畫不能是作文比賽，不能是宣示大於實際作為的「漂綠」。

此外，衛福部長邱泰源曾爆料賴清德 總統曾為了環境部未給醫療院所足夠資源執行減碳 ，致電罵環境部長彭啓明，引發外界關注。彭啓明昨透露邱泰源曾表示希望碳費可以「補一下」醫院，但被他回絕，原因是衛福部預算比環境部多很多，「怎麼會跟窮人家挖金礦呢？」

彭啓明說，醫院是救人的場所，雖然高耗能但全世界沒有在和醫院直接收碳費的，或許會是透過油價及電價來反映；賴總統也建議，醫療院所可以和能源技術服務（ESCO）廠商一起合作深度節能，並透過保險資金的進駐來改善碳排。

對於台中市長盧秀燕多次喊話碳費應該撥八成給地方，彭啓明說，目前已有撥補空汙費給各縣市，且國際上碳費不是來做均勻的分配，究竟如何補助給地方未來將由碳費審議委員會討論。