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賣場、百貨公司恐徵碳費？環境部長：國際有此趨勢

記者李柏澔／台北26日電
環境部長彭啓明表示對賣場徵收碳費是國際趨勢；圖為各種聖誕飾品已出現在大賣場的貨架上。（記者楊青/攝影）
環境部長彭啓明表示對賣場徵收碳費是國際趨勢；圖為各種聖誕飾品已出現在大賣場的貨架上。（記者楊青/攝影）

台灣目前僅針對製造業及能源業排碳大戶徵收碳費，徵收對象約281家公司，涵蓋全台碳排約54%，於其他46%排碳戶，例如醫院、賣場、百貨公司等，未來是否也要逐步開徵？環境部長彭啓明直言，「國際上的確有這個趨勢」，但不見得會直接課徵，而是會透過油價或電價來反映。

根據碳費費率審議會決議的費率建議，公告一般費率每公噸300元(台幣，下同)，優惠費率A每公噸為50元和優惠費率B每公噸100元，徵收對象約281家公司，預估2026年起，政府每年徵收約60億元。

彭啓明昨接受POP撞新聞訪問時表示，60億(約1.8億美元)是透過優惠費率來計算，如果徵收對象都未提出自主減量計畫，每年收費恐達300億元(約9.3億美元)。

他也提到，目前碳費徵收對象的碳排放量占全台比率54%，相較歐盟要在兩年內達到碳定價涵蓋率85%而言還是偏低，不過未來會擴大徵收範圍。

彭啓明強調，自主減量計畫不能是作文比賽，不能是宣示大於實際作為的「漂綠」。

此外，衛福部長邱泰源曾爆料賴清德總統曾為了環境部未給醫療院所足夠資源執行減碳，致電罵環境部長彭啓明，引發外界關注。彭啓明昨透露邱泰源曾表示希望碳費可以「補一下」醫院，但被他回絕，原因是衛福部預算比環境部多很多，「怎麼會跟窮人家挖金礦呢？」

彭啓明說，醫院是救人的場所，雖然高耗能但全世界沒有在和醫院直接收碳費的，或許會是透過油價及電價來反映；賴總統也建議，醫療院所可以和能源技術服務（ESCO）廠商一起合作深度節能，並透過保險資金的進駐來改善碳排。

對於台中市長盧秀燕多次喊話碳費應該撥八成給地方，彭啓明說，目前已有撥補空汙費給各縣市，且國際上碳費不是來做均勻的分配，究竟如何補助給地方未來將由碳費審議委員會討論。

油價 減碳 賴清德

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