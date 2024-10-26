交通事故暴增被點名 台中、桃園須赴交通部報告

交通部25日公布上周（10月12日至10月18日）交通事故死亡資料，整體死亡人數38人，再創7月以來單周新高，行人死亡也有6人。交通部表示，由於桃園市連續4個月死亡人數上升、台中市近期大型事故多，11月須赴中央道安會報專案報告，這也是交通部首次要求縣市報告改善作為。

上周交通事故死亡人數30人，最多的縣市為新北6人、台北4人、雲林4人、屏東4人；行人死亡為新北3人、彰化1人、雲林1人、嘉義縣1人。單周創新高主因是台南、桃園、新北及彰化縣9月以來整體死亡人數均增加；行人部分則是新北、桃園及台中增加較多。

交通部指出，過去交通部針對連續3個月死亡人數上升的縣市，都會派道安提升行動小組前往輔導，目前已輔導過桃園市、台中市、新竹市、南投縣、屏東縣及國道。

由於桃園市連續4個月死亡人數上升、台中市近期大型事故多，11月初須赴中央道安會報專案報告。

交通部表示，桃園市今年1至7月累計交通死亡166人，較去年同期增加34人，4月至7月死亡人數分別為20人（較去年同期增加3人）、21人（較去年同期增加兩人）、20人（較去年同期增加7人）、37人（較去年同期增加19人）。

交通部也公布數據，今年截至10月18日，累計交通事故死亡人數1345人，減幅為4.6%；行人159人，減幅為9.1%。整體死亡最多前4名為桃園市137人、台南市127人、新北市122人、屏東縣110人；行人死亡最多前5名為桃園市19人、新北市17人、台中市17人、高雄市14人、台南市13人。