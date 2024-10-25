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遣送西班牙詐欺犯 移民署人員涉違提審法 將遭法辦

記者林孟潔、翁至成／台北25日電

西班牙籍男子奧納德在義大利涉10億元(台幣，以下同)詐騙案來台，經移民署驅逐出境被新加坡「退貨」，他返回桃園國際機場不滿人身自由受限聲請提審。台北高等行政法院以沒有實益裁定駁回，但認定移民署人員未於24小時內將他解交法院，違反提審法有刑事責任，將依職權告發由檢方偵辦。

移民署表示尊重，尚未收到通知書，待收到後配合說明案情；依入出國及移民法，禁止入國對象，應安排當日或最近班機出境，奧納德案經台灣駐外單位與歐盟司法機關溝通，須在最快時間遣送歐盟國家，禁止入國並遣送均依相關規定辦理。

奧納德2019年入境居留台灣，領有外僑居留證，被國際刑警組織列紅色通報對象。移民署本月18日處分強制驅逐出境，派員帶他到桃機，隔天凌晨搭機出境至新加坡，期間奧納德第一次聲請提審，北高行裁定釋放。

因新加坡拒絕入境，奧納德搭機返回桃機，移民署本月20日告知他禁止入境，讓他在待遣送出國期間到機場照護室，他認為人身自由受限，再度聲請提審，當晚由移民署人員陪同搭機，隔天抵達德國由德方接手。

北高行認為，奧納德被遣返回台後只能在一定空間活動，需移民署人員陪同才能離開照護室，他從照護室至登機門、搭機期間，直到抵達德國交由當地人員前，均有移民署人員照護、戒護，他無從依意願離開所在空間，已達剝奪人身自由程度。

北高行指出，提審票20日晚間8時29分送達移民署，奧納德當晚10時20分許經安排搭機至德國，移民署人員違反提審法，應交由檢察官另行偵辦；截至昨日，法官尚未處理告發部分，將依職權向檢察官告發。

不過，奧納德已飛抵德國，不在移民署隨行人員支配下，逮捕、拘禁狀態不存在，北高行認定已沒有提審實益，裁定駁回提審聲請。

提審法第七條第一項規定「逮捕、拘禁之機關應於收受提審票後，24小時內將被逮捕、拘禁人解交」，違反者負有刑事責任，依法可處三年以下徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。

移民 德國 新加坡

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