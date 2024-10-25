海外學歷、資格不符 國家考試都能考？本土牙醫疑放水

國民黨立委羅廷瑋（中）24日與台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟舉行記者會，呼籲考選部依法審核持國外學歷報考者是否具有應考資格。(記者曾原信／攝影)

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟昨天與國民黨 立委羅廷瑋、律師葉家瑄共同出面，質疑近兩年來考試院考選部於國家考試，未依法審核持國外牙醫學系學歷報考者是否有應考資格，直指考選部與衛福部聯合放水，讓不符合標準的考生都可應考，下個月24日將上街抗議表達不滿。考試院昨表示暫不回應。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事馬偲紜說，針對出國念書畢業返國的醫牙學歷生，為取得台灣醫師執照有兩種方法，一是「大學辦理國外學歷採認辦法」，適用對象為2017年以前出國者，因認證辦法內容對外國學校的醫學學制沒有明確的規定，認定較為寬鬆。

另是2016年底，衛福部、考選部、教育部 共同發布的「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，適用對象是2017年(民國106年)後出國者，訂有增修條文，若不具當地國家醫師執業應考條件、學程沒有臨床實習課等不予承認，規範較為嚴謹，簡稱「106年原則」。

馬偲紜表示，海外歸國的醫牙學歷生要經過學歷審核、學歷甄試、第一階段國考、實習、第二階段國考等關卡才可取得牙醫師執照。但一名本土牙醫學生家長代表指出，有台灣民眾向監察院檢舉，考選部近兩年半採取較寬鬆的「學歷採認辦法」，形同無視法律、放水，而考選部向監察院說明，是衛福部在前年會議中同意改採寬鬆標準。

衛福部醫事司司長劉越萍說，衛福部對於海外醫學生的學歷認定資格並未放寬，也有法規依據；至於海外醫學生學歷認定，主責單位在考選部。馬偲紜呼籲，政府應依法行政，追回這些考生的國考資格，重新依照學歷採認原則審核這些考生，已有執照則追回執照。

律師葉家瑄說，考選部改採一般寬鬆標準，是否變相鼓勵更多人前往醫療教育水準低於台灣的國家取得學歷，只為了可以更輕鬆地當上醫師。

立委羅廷瑋說，衛福部、考選部應依法行政，面對大眾質疑，應該出面說明，不能一錯再錯，罔顧台灣民眾的就醫品質。