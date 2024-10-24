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牙刷、牙膏、梳子須自備 台旅宿業明年起不供一次性用品

記者邱琮皓／台北23日電

針對媒體報導「花6000元（台幣）住飯店！竟還得另花100元買室內拖」，環境部資源循環署表示，去年已公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自明年1月1日起，旅宿業者不得提供容量小於180毫升的液態盥洗及保養用品，可改為提供大瓶裝壁掛式沐浴用品，並不會影響消費者權益；另外，為了鼓勵消費者自備，不在營業場所陳列個人衛生用品供消費者自由取用，如果忘了自行準備或臨時住宿時，有需求仍可以向業者索取或購買。

循環署說明，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」公告的個人衛生用品包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽，並不包含一次性拖鞋。環境部樂見旅宿業者自主不提供公告規定以外的旅宿用品，但希望事先能與消費者充分溝通，也不鼓勵業者將所有個人衛生用品以禮品包形式販售，還是讓消費者可以選擇購買自己所需要或是忘了帶的備品。

循環署強調，本次公告是為解決廢棄物問題及呼應國際「全球旅遊減塑倡議」，而要求旅宿業者進行減量，並不會影響業者服務品質，同時呼籲消費者無論業者是否提供旅宿用品，都可以將自己習慣使用的拖鞋、牙刷、牙膏等備品帶出門旅遊，以達到觀光及環保兼具的綠色旅遊。

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