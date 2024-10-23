賴清德喊杜絕黑金 光電成綠友友提款機

投入太陽光電的台鹽綠能 公司股本快虧光，疑因前董事長陳啟昱等高層涉弊，而光電裝置容量全台第一的台南，前經發局長陳凱凌也成貪官；民進黨 政府愈拚綠能達標、監守自盜劇情竟愈加爆出，讓外界看不下去，還有多少「綠友友」正把光電當成提款機？

台鹽綠能公司2017年成立，宗旨尋找適合作為漁電共生土地，媒合地主與業者，也會幫忙規畫設計案場，化身綠能系統服務整合平台。但3.7億多元(台幣，以下同)股本，去年迄今累計虧破2億元(約625萬美元)，在近年台灣一場又一場光電場動土情況，相當違反常理。

陳啟昱曾任高雄縣議員、立委，高雄市長陳菊時代當過副市長，2016年接任台鹽公司董事長，隔年在他主導下成立台鹽綠能公司。毫無產業背景的陳啟昱，2021年閃辭董座，他自稱已完成階段性任務，外界猜測為綠營內部人事紛爭「被請辭」，去年起陸續遭立委踢爆疑與廠商間利益輸送，是否不法搬錢、讓友好綠營業者能牟利，待檢調深入抽絲剝繭。

無獨有偶，應為光電申請案把關防線的台南市經發局，前局長陳凱凌卻涉接受光電等業者性招待，再被查出疑違法替力暘集團以「小二甲」通過用地類別變更來做光電，圖利業者，都讓光電發展埋下一顆顆未爆彈。

現階段台灣再生能源占總發電量僅接近一成，姑且先不論發展太陽光電優劣，屢屢爆出光電弊案，曝露了綠營「綠友友」只看見光電這門生意背後龐大的利益，加上接連爆發弊案和槍擊案，在在讓光電蒙上「黑金」陰影。

賴清德 總統去年初競選民進黨主席，直言對黑金「深惡痛絕，要輸贏大家來」，然而，光電場從審查申請到配合推動政策的官員，許多縣市都紛紛傳出有人涉不法，甚至連中央經濟部能源署都有官員因涉入光電弊案遭到起訴，事後更被爆出該官員照樣主持光電相關審查會議，賴政府何時才要與綠電弊案正面對決？