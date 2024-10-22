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民進黨不反核？卓榮泰：對新核能技術態度「非常開放」

記者黃婉婷、林海、李柏澔／台北22日電
行政院長卓榮泰接受外媒專訪，表示對於採用新核能技術，政府的態度非常開放，他並要求台電留任已除役的核電廠員工，以因應未來任何可能的修法。（本報資料照片）
行政院長卓榮泰接受外媒專訪，表示對於採用新核能技術，政府的態度非常開放，他並要求台電留任已除役的核電廠員工，以因應未來任何可能的修法。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰接受彭博新聞專訪指出，政府對新的核能技術態度「非常開放」、留任除役核電廠員工，被解讀民進黨政府檢討反核立場的最明確表態。不過，行政院解釋，在安全、核廢處理得到解決、社會有共識前提下，政府都採開放態度，立場沒有轉變。

反核被視為民進黨長期立場，但從民進黨智庫「新境界文教基金會」副董事長童子賢呼籲「核綠共存」，到經濟部長郭智輝「核能可做備用電力」，賴清德總統8月時說「政府不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術」，都被質疑民進黨反核立場出現變化。

卓榮泰於昨天刊出的專訪提到，只要台灣內部對核能安全達到共識，對核廢料處理得到好的方向與保證，大家有高度共識，「我們可以公開討論」。他說，希望台灣能跟上全球趨勢和新的核能技術，並強調2030前台灣產業用電供應不成問題。

由於人工智慧（AI）熱潮，使得台積電在內的半導體製造商用電需求不斷增加，彭博認為民進黨反核立場開始鬆動，重新考慮核能也和解放軍模擬封鎖台灣的演習不無關係，儘管兩岸尚無立即爆發衝突跡象，但台灣重要能源供應可能遭到切斷的風險是政府不得不正視的問題。

針對卓榮泰提到，將要求台電確保台灣已除役核電廠的員工留任，「這是因為我們需要為未來的核能技術發展做好準備，因應任何可能的修法」，是否代表政府對新核能接受度已然開放且正在預作準備？

行政院發言人李慧芝說，台灣面臨核後端、核廢料問題需要專業人力處理，因此卓揆要求台電不能讓核電廠管理人員因核電廠除役而離開，因應未來新技術研發及核廢料處理或法令變更的可能，目前政府工作重點是將興建中的電廠如質如期完成，也持續開發多元綠能，除了運轉中的風力、光電、水力，也將對氫能、地熱等「新能」擴大研發。

民進黨 綠能 賴清德

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