我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

新聞評論／卓榮泰對新核能「非常開放」 丞相起風了？

重磅快評

行政院長卓榮泰接受彭博社專訪，表示「希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術。」稱對於採用新核能技術因應半導體製造商激增的電力需求，政府態度「非常開放」。最重要的是，他還要求台電留任已經除役的核電廠員工，以因應未來任何可能的修法。此一說法，無異於說明民進黨的「非核家園」已經鬆動，「丞相，起風了」。

大約一個多月前，賴清德總統接受媒體專訪，也曾談到核能問題。當時他說，「不論是舊的核電廠延役或新的核能開發，都能拿出核實的數據及資訊討論，經由社會對話，就法制、核安、及核廢料問題集思廣益，探討未來台灣是否要繼續運用核能。」就已經隱含對核能使用從過去「反對」變成「開放討論」的立場。只不過比起卓榮泰聚焦「新核能」，並明確說要台電留任除役核電廠員工，後者的政策宣示意味，顯然又強了許多。

民進黨在核能政策上的鬆動，不外乎四個背景：第一，是台灣產業命脈在高科技業，而無論半導體、AI產業或者資料中心，都需要耗費大量電力，產業界對此早就提出示警。第二，是跟進微軟，亞馬遜和Google也宣布投資新核能，國際間重啟、新建核能電廠已成趨勢。第三，是以風光發電為主的綠能發展已達瓶頸，且綠能搭配風光發電造成台電鉅額虧損。第四，是在戰爭陰影下，必須重視能源自主。而核能無疑是能源自主的最佳解方之一。

只不過這些背景，大多都已經是老生常談。如果不是現有政策已經山窮水盡，以民進黨對神主牌的膜拜程度，要一夕轉彎亦是不可能的事。因此賴清德、卓榮泰這兩位目前掌握最大政治權力的人，都先後對核能表態，當然也就意味民進黨「大船轉彎」的時刻，已經到來。

不過現在轉彎，到底是最佳時機或者太早、太晚？可從卓榮泰口中的「新核能」發展來看。所謂的新核能，大概指的是「核融合」和「小型模組化核電廠（SMR）」。前者要實際商轉仍遙遙無期，但後者國際間已有多國發展，中國大陸甚至已有SMR電廠併聯發電，就算不是完全成熟，也應該算是最有發展潛力的項目。

然而SMR目前最大的問題有二，一是成本，二是仍然會產生核廢料甚至更多的核廢料。成本問題其實不太算是問題，在大規模應用後，成本可望降低；但民進黨過去一味反核，讓台灣在這個領域的發展早已落後其他國家許多，未來要興建，恐怕只能借助外力。如果各國都傾力興建SMR，台灣要等到何時？由此觀之，卓榮泰的宣示，恐怕還是只算畫大餅。

另一道跨不過的坎，是核廢料處理。無論賴清德和卓榮泰的談話，都把「核廢料處理」當成是否要繼續使用核能的前提。但到底什麼叫做「有效處理核廢料」？如果只是乾貯場，不成問題；但如果要的是永久處理廠，則又是遙遙無期。

「丞相起風」，如果只是丟個風向球，無法在這個問題上有明確宣示，終究還只是紙上談兵而已。

民進黨 賴清德 綠能

上一則

全台第一座深層地熱探測井 宜蘭員山開鑽

下一則

黑白集／難以承受的交通「漲聲」

延伸閱讀

總預算案協商前發文「餐廳可趕我走」 卓榮泰暗喻倒閣？

總預算案協商前發文「餐廳可趕我走」 卓榮泰暗喻倒閣？
台總預算協商前夕 卓揆拋點菜說 嗆餐廳可決議趕他出去

台總預算協商前夕 卓揆拋點菜說 嗆餐廳可決議趕他出去
總預算5度卡關 卓榮泰揚言釋憲 在野批綠傲慢

總預算5度卡關 卓榮泰揚言釋憲 在野批綠傲慢
黑白集／「聲請釋憲」成了百憂解 卓榮泰只剩這招

黑白集／「聲請釋憲」成了百憂解 卓榮泰只剩這招

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
辜寬敏基金會今天公布「2024國家不正常關鍵報告」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇（左）表示，這國家還有很多不正常現象，不應視而不見。圖／本報系資料照

賴清德拋「中華民國113年」 辜寬敏遺孀：這國家何時開始？

2024-10-15 12:01
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
國民黨黃復興黨部前主委臧幼俠涉參與中國統戰活動，遭裁罰停止75%月退俸5年，並追繳註銷勳獎章。(本報系資料照片)

台退將臧幼俠赴港參與統戰活動 月退俸3千多美元罰砍75%

2024-10-15 09:55

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」