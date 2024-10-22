新聞評論／卓榮泰對新核能「非常開放」 丞相起風了？

行政院長卓榮泰接受彭博社專訪，表示「希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術。」稱對於採用新核能技術因應半導體製造商激增的電力需求，政府態度「非常開放」。最重要的是，他還要求台電留任已經除役的核電廠員工，以因應未來任何可能的修法。此一說法，無異於說明民進黨 的「非核家園」已經鬆動，「丞相，起風了」。

大約一個多月前，賴清德 總統接受媒體專訪，也曾談到核能問題。當時他說，「不論是舊的核電廠延役或新的核能開發，都能拿出核實的數據及資訊討論，經由社會對話，就法制、核安、及核廢料問題集思廣益，探討未來台灣是否要繼續運用核能。」就已經隱含對核能使用從過去「反對」變成「開放討論」的立場。只不過比起卓榮泰聚焦「新核能」，並明確說要台電留任除役核電廠員工，後者的政策宣示意味，顯然又強了許多。

民進黨在核能政策上的鬆動，不外乎四個背景：第一，是台灣產業命脈在高科技業，而無論半導體、AI產業或者資料中心，都需要耗費大量電力，產業界對此早就提出示警。第二，是跟進微軟，亞馬遜和Google也宣布投資新核能，國際間重啟、新建核能電廠已成趨勢。第三，是以風光發電為主的綠能 發展已達瓶頸，且綠能搭配風光發電造成台電鉅額虧損。第四，是在戰爭陰影下，必須重視能源自主。而核能無疑是能源自主的最佳解方之一。

只不過這些背景，大多都已經是老生常談。如果不是現有政策已經山窮水盡，以民進黨對神主牌的膜拜程度，要一夕轉彎亦是不可能的事。因此賴清德、卓榮泰這兩位目前掌握最大政治權力的人，都先後對核能表態，當然也就意味民進黨「大船轉彎」的時刻，已經到來。

不過現在轉彎，到底是最佳時機或者太早、太晚？可從卓榮泰口中的「新核能」發展來看。所謂的新核能，大概指的是「核融合」和「小型模組化核電廠（SMR）」。前者要實際商轉仍遙遙無期，但後者國際間已有多國發展，中國大陸甚至已有SMR電廠併聯發電，就算不是完全成熟，也應該算是最有發展潛力的項目。

然而SMR目前最大的問題有二，一是成本，二是仍然會產生核廢料甚至更多的核廢料。成本問題其實不太算是問題，在大規模應用後，成本可望降低；但民進黨過去一味反核，讓台灣在這個領域的發展早已落後其他國家許多，未來要興建，恐怕只能借助外力。如果各國都傾力興建SMR，台灣要等到何時？由此觀之，卓榮泰的宣示，恐怕還是只算畫大餅。

另一道跨不過的坎，是核廢料處理。無論賴清德和卓榮泰的談話，都把「核廢料處理」當成是否要繼續使用核能的前提。但到底什麼叫做「有效處理核廢料」？如果只是乾貯場，不成問題；但如果要的是永久處理廠，則又是遙遙無期。

「丞相起風」，如果只是丟個風向球，無法在這個問題上有明確宣示，終究還只是紙上談兵而已。