台積青年學生文學獎 劉子新1人獨得3獎

台師大國文學系新鮮人劉子新（右）拿下「台積電青年學生文學獎」短篇小說、散文雙首獎，散文首獎昨天由作家簡媜（左）贈獎。(記者侯永全／攝影)

台積電 文教基金會與聯合報副刊合辦的「台積電青年學生文學獎」今年邁入第21屆，就讀台灣師範大學國文學系的劉子新獲短篇小說與散文雙首獎，同時拿下新詩組優勝，是歷年最大贏家。

劉子新剛從嘉義女中畢業，今年9月進入台師大國文學系就讀，此前曾獲得台積電青年學生文學獎第19屆散文二獎、第20屆短篇小說優勝，昨天是她第三次出席贈獎典禮。

她在致詞表示，聽過許多首獎獲獎者在感言中說「沒想過會站在這裡」，「可是我想過，我想過很多次」，收到第一封得獎通知時很開心，想著要拿獎學金來買衣服、買機票 ，直到第二、三封接續寄來，開始感到惶恐。她想過會得獎，但沒有想過是這種方式。

短篇小說首獎作品為「白腳底黑貓」，劉子新文中寫一名家境困苦、高職休學的女孩子，在雨夜中撿了一隻黑貓。小說組評審委員代表、作家林黛嫚表示，她用流浪貓的處境來映襯主角的悲憫之心，寫法非常具有文學的高度。雖然作者的生活應不如文中主角那麼困苦，「但像我們這麼平凡的人，能夠觀照與我們不一樣的人的人生，這種心思是非常珍貴的」。

劉子新的散文「天鵝踩破湖水」同樣獲首獎，散文組評審委員代表、作家簡媜評論指出，這則散文透過古道的健行，到戶外探索出路，與網路直播時把耳機塞起來，處於個人的宇宙中，兩種意象呈現了開放與封閉，虛與實的對照，設計恰到好處。

聯合報社長游美月表示，已逝詩人瘂弦曾主持聯合報副刊長達20年，提攜無數年輕人，這也是聯合報副刊的DNA ，這個DNA會一直傳下去。台積電文教基金會董事長曾繁城說，今年文學獎新增旭日書獎，要給年輕的作家多一點鼓勵，多一點被看到的機會，把文學的火種傳遞給下一代的心情，和瘂弦是相同的。