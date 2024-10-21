我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

台積青年學生文學獎 劉子新1人獨得3獎

記者李芯／台北21日電
台師大國文學系新鮮人劉子新（右）拿下「台積電青年學生文學獎」短篇小說、散文雙首獎，散文首獎昨天由作家簡媜（左）贈獎。(記者侯永全／攝影)
台師大國文學系新鮮人劉子新（右）拿下「台積電青年學生文學獎」短篇小說、散文雙首獎，散文首獎昨天由作家簡媜（左）贈獎。(記者侯永全／攝影)

台積電文教基金會與聯合報副刊合辦的「台積電青年學生文學獎」今年邁入第21屆，就讀台灣師範大學國文學系的劉子新獲短篇小說與散文雙首獎，同時拿下新詩組優勝，是歷年最大贏家。

劉子新剛從嘉義女中畢業，今年9月進入台師大國文學系就讀，此前曾獲得台積電青年學生文學獎第19屆散文二獎、第20屆短篇小說優勝，昨天是她第三次出席贈獎典禮。

她在致詞表示，聽過許多首獎獲獎者在感言中說「沒想過會站在這裡」，「可是我想過，我想過很多次」，收到第一封得獎通知時很開心，想著要拿獎學金來買衣服、買機票，直到第二、三封接續寄來，開始感到惶恐。她想過會得獎，但沒有想過是這種方式。

短篇小說首獎作品為「白腳底黑貓」，劉子新文中寫一名家境困苦、高職休學的女孩子，在雨夜中撿了一隻黑貓。小說組評審委員代表、作家林黛嫚表示，她用流浪貓的處境來映襯主角的悲憫之心，寫法非常具有文學的高度。雖然作者的生活應不如文中主角那麼困苦，「但像我們這麼平凡的人，能夠觀照與我們不一樣的人的人生，這種心思是非常珍貴的」。

劉子新的散文「天鵝踩破湖水」同樣獲首獎，散文組評審委員代表、作家簡媜評論指出，這則散文透過古道的健行，到戶外探索出路，與網路直播時把耳機塞起來，處於個人的宇宙中，兩種意象呈現了開放與封閉，虛與實的對照，設計恰到好處。

聯合報社長游美月表示，已逝詩人瘂弦曾主持聯合報副刊長達20年，提攜無數年輕人，這也是聯合報副刊的DNA，這個DNA會一直傳下去。台積電文教基金會董事長曾繁城說，今年文學獎新增旭日書獎，要給年輕的作家多一點鼓勵，多一點被看到的機會，把文學的火種傳遞給下一代的心情，和瘂弦是相同的。

台積電 DNA 機票

上一則

豪宅毒派對疑虐死人 涉詐欺四男移送

下一則

高雄動物園孔雀倒一地嚇壞遊客 園方：做日光浴

延伸閱讀

封面故事／用一首詩 瘂弦告訴你整個時代

封面故事／用一首詩 瘂弦告訴你整個時代
台積電文學獎最大贏家 劉子新：要爸爸「All in」台積電

台積電文學獎最大贏家 劉子新：要爸爸「All in」台積電
封面故事／瘂弦92歲逝世 始終自覺是詩人 提攜後輩傳佳話

封面故事／瘂弦92歲逝世 始終自覺是詩人 提攜後輩傳佳話
封面故事／後悔詩寫太少 瘂弦自嘆「我是一個沒有完成的人」

封面故事／後悔詩寫太少 瘂弦自嘆「我是一個沒有完成的人」

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
辜寬敏基金會今天公布「2024國家不正常關鍵報告」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇（左）表示，這國家還有很多不正常現象，不應視而不見。圖／本報系資料照

賴清德拋「中華民國113年」 辜寬敏遺孀：這國家何時開始？

2024-10-15 12:01
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
國民黨黃復興黨部前主委臧幼俠涉參與中國統戰活動，遭裁罰停止75%月退俸5年，並追繳註銷勳獎章。(本報系資料照片)

台退將臧幼俠赴港參與統戰活動 月退俸3千多美元罰砍75%

2024-10-15 09:55

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」