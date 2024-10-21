高雄動物園孔雀倒一地嚇壞遊客 園方：做日光浴

孔雀躺在地面動也不動，遊客誤以為牠掛了，其實不是生病，只是在曬太陽。(圖／高市觀光局提供)

高雄壽山動物園 有30幾隻孔雀，竟出現集體躺在地上動也不動的情境，看起來很不尋常，遊客驚嚇之餘急忙通知園區告知「鳥園有孔雀掛了！」，保育員前往察看，原來是孔雀在曬太陽做日光浴，虛驚一場。

動物園在IG上發布數張孔雀倒地不起的照片，小編說，接獲心急如焚地遊客來通報說「那個、那個….鳥園有孔雀…..好像…好像….掛了！！」。

園方解釋，其實這些孔雀不是生病不起，只是在做舒服的日光浴，享受生活。園方感謝遊客細心觀察通報，另提醒遊客，若在展場發現動物、鳥禽倒地不起或發懶不動，可以再多停留一下，再等看看或叫看看，沒醒的話可以即刻通報。

動物園主任莊絢智表示，很多遊客看見孔雀集體躺平覺得很奇怪，其實只要天氣好，孔雀一年四季都可能在陽光下做日光浴，可以順便驅蟲。

「要碰運氣，不是天天能看見！」莊絢智說，近日因為天氣變溫暖，陽光不是太強才出現集體日光浴景觀，孔雀通常會在地面躺一段時間，除非有人靠近才會被驚動起身。