YouBike2.0E 有人竟從台北騎到嘉義 交通局：不鼓勵

YouBike通勤通學方便，卻有「勇腳馬」民眾用來長途訓練，據統計，今年YouBike2.0租借最長距離為台北到嘉義，多達240公里，上路不久的YouBike2.0E最遠則至桃園，甚至被封為「爬山神器」。

北市交通局表示，不鼓勵這樣的租借使用，但也坦言無法禁止超長距離騎乘，只能透過累進費率，讓長時間租借費用飆高，勇腳族群要自行評估。

北市議員李明賢說，網路許多影片推崇YouBike2.0E是爬山神器，甚至是挑戰最高殿堂武嶺的神器，李質疑，微笑單車是定位通勤或休閒工具？長途騎乘是否加速車輛耗損？

微笑單車公司統計，今年單趟租借最長前五名都逾7小時，騎乘超過70公里，大多從北市到新竹。最長租借55小時，從台北艋舺騎到嘉義火車站，若加上調度費935元，租借費推估近5000元(台幣，以下同)。

至於YouBike2.0E，最遠從北市重慶民族路口騎到桃園大溪月眉停車場，約38公里；租借時間單趟最長253分鐘，費用258元。

民眾挑戰長途騎YouBike，北市交通局長謝銘鴻說，不太認同這樣騎法，YouBike屬於公用，市府並不鼓勵這樣騎。謝說，希望YouBike以通勤、市內上班上學為主，假日的確有很多人租來休閒用，市府無法強制規定怎麼用。

目前北市YouBike採累進費率，李明賢要求交通局研議拉高費率級距，民眾若要挑戰一日北高等騎法，租借民間公司單車較便宜，交通局表示將研議。

在台中，繼山區谷關設置YouBike 2.0站，再騎進和平區松鶴部落，方便當地居民騎乘接駁梨山幸福巴士，最近很多到松鶴部落旅遊的民眾，見海拔約700公尺松鶴社區活動中心竟有公共自車租借站，驚呼「這麼高的地方也能騎到YouBike」，為山城帶來觀光 「騎」機。

和平區長吳萬福說，谷關、松鶴設立YouBike 2.0站後，不少當地居民租借代步，假日則以遊客居多，期待站點增多，串聯台中最高海拔的YouBike 2.0路網。