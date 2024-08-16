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台疑首例鐵氟龍流感 研判因不沾鍋異常加熱油煙惹禍

記者李青縈／台北16日電
不沾鍋內層塗料含有「全氟辛酸」（PFOA），有刮傷、受損或加熱至攝氏327度，會增加溶出機率，已被世衛組織列為第二B類可能致癌物質。（記者許正宏／攝影）
不沾鍋內層塗料含有「全氟辛酸」（PFOA），有刮傷、受損或加熱至攝氏327度，會增加溶出機率，已被世衛組織列為第二B類可能致癌物質。（記者許正宏／攝影）

台灣傳出疑似首例「鐵氟龍流感」個案，一名50多歲女性在使用不沾鍋炒菜後，氣喘症狀惡化，就醫發現，輕微浸潤肺炎，接受多種病菌篩檢，結果均為陰性，醫師研判為「鐵氟龍流感」，患者對於異常加熱後的燻煙過敏，引發急性傷害，出現發燒、頭痛、倦怠等類流感症狀。

疾管署副署長羅一鈞表示，「鐵氟龍流感」雖有「流感」二字，但並非由細菌或病毒造成的類感冒，而是過敏性的呼吸道疾病，患者身體對於某些材質出現特別反應，例如，吸入不沾鍋異常油煙後，引發呼吸道急性過敏。

胸腔科醫師蘇一峰發文表示，最近收治一名50多歲女性，原氣喘狀況穩定，但在使用不沾鍋後，卻誘發氣喘，症狀嚴重，且合併胸悶、咳嗽，Ｘ光檢查結果為輕微浸潤肺炎，但流感、新冠、黴漿菌等檢查均為陰性，婦人所有症狀在換了新鍋子後，明顯獲得改善。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，不沾鍋內層塗料材質為「聚四氟乙烯」，俗稱「鐵氟龍」，具有耐高低溫、耐蝕性、食物不易附著，清洗方便等特性。但塗料含有「全氟辛酸」（PFOA），一旦加熱至攝氏327度，增加溶出機率，已被世衛組織列為第二B類可能致癌物質。

楊振昌表示，不沾鍋內層塗料在異常高溫加熱下，揮發出燻煙，也就是「聚合物煙霧熱」，吸入後產生類似流感症狀，嚴重時則會引發肺炎。北榮毒物中心成立至今，尚未遇到相關個案，但曾收治過七例金屬燻煙熱案例，症狀與「鐵氟龍流感」類似。

食藥署提醒，不沾鍋表面出現刮傷、受損，甚至裂痕時，應更換新品。使用不沾鍋時，避免過度用力剷刮表面，及烹調帶硬殼海鮮或帶堅硬骨頭的食材，也避免在無油無水狀態下空燒鍋具，也不要以鋼刷刷洗表層，才能減少因磨損、異常高溫所造成的溶出風險。

流感 高溫 世衛

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