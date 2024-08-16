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政院認了北台灣去年缺電近200億度 稱北部電力開發困難

記者黃婉婷、王千豪、張睿廷、李柏澔／台北16日電
行政院15日坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度，在野疾呼政府面對現實，別犧牲北部科技發展。圖為高雄興達電廠高壓電塔。（記者劉學聖／攝影）
行政院15日坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度，在野疾呼政府面對現實，別犧牲北部科技發展。圖為高雄興達電廠高壓電塔。（記者劉學聖／攝影）

卓內閣多次重申台灣2030年前不缺電，但台電董事長曾文生宣布，不供電給桃園以北用電量五ＭＷ以上的數據中心，遭質疑是差別待遇，也與不缺電的說法大相逕庭。行政院昨天坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達200億度，在野疾呼政府面對現實，別犧牲北部科技發展。

曾文生日前提出不供電給桃園以北用電量五ＭＷ以上的數據中心，呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」，桃園市長張善政批評，中央宣示台灣不缺電，台電卻以北部供電不足為由，不核准北台灣五ＭＷ以上的數據中心供電，影響桃園產業發展和全台供電規畫。

行政院發言人陳世凱表示，「沒有錯，北台灣電力確實不足」，因為北北基桃開發電力相對困難，發電量少於用電量的狀況，以2023年為例，北部的用電量是930億度，發電量僅750億度，供需差距200億度，同年政府南電北送、中電北送，但送電過程會有線路的電力耗損，達6.4億度，換算成電價約23億元。

陳世凱指出，以全國角度來看，這幾年供電是足夠的，但就區域角度來看，確實要更積極開發北部電源，否則用電確實不夠，南電北送、中電北送是現在的事實，而反對中電北送喊得最大聲的應該是台中市長盧秀燕，認為這對中部人並不公平。

陳世凱表示，政府未來會在北部積極開發電源、建設電網，當前有協和電廠更新計畫，包括四接，因為協和從燃油改成燃氣的過程中，需要天然氣接受站，另有國光二期、長升二期的電力開發，盼讓北部有充足用電。

陳世凱點名盧秀燕，反對中電北送喊得最大聲，曾任台中市副市長的藍委楊瓊瓔說，「非核家園」、能源配比以及電力盤點都是中央一手包辦，現在卻喊話地方，很難不讓人聯想是要甩鍋地方政府。

環境部長彭啓明昨接受廣播專訪表示，核能除役是現有法規和國家政策的結果，各種多元和低碳能源當然愈多愈好，如果核廢料問題能解決，也能解除國人疑慮的話，新的核能技術確實是選項之一，然而大力發展綠能和能源效率加倍才是王道。

盧秀燕 綠能 張善政

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