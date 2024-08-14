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類鼻疽爆3死 高雄患者上周增最多 發燒、胸痛速就醫

記者李青縈／台北報導
強颱凱米襲台，豪雨成災，另引發類鼻疽疫情，上周增19例本土案例，造成3人死亡。疾管署提醒，颱風後因土壤、泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面，一旦皮膚傷口接觸病原菌，就可能致病。(本報資料照片)
強颱凱米襲台，豪雨成災，另引發類鼻疽疫情，上周增19例本土案例，造成3人死亡。疾管署提醒，颱風後因土壤、泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面，一旦皮膚傷口接觸病原菌，就可能致病。(本報資料照片)

凱米颱風過後，類鼻疽疫情大爆發，上周新增19例病例，高雄15例、台南兩例、台中兩例，造成3人死亡，其中一名長期臥床的89歲女性患者，發病當天因呼吸急速、血氧偏低而緊急就醫，到院時已無生命跡象，急救無效，當天死亡。

疫調資料顯示，國內最大規模類鼻疽疫情發生在2005年海棠及泰利颱風後，當時南部二仁溪流域累計42例，疾管署發言人羅一鈞表示，這次風災雨量比當時還高，加上豪雨淹水區域較廣，風災後已累積30例本土類鼻疽，案例如繼續增加，染疫人數將超過原先紀錄。

羅一鈞表示，分析過往通報趨勢，研判類鼻疽疫情最高峰為颱風過後的9天，預估已過了這波疫情最高點，本周起確診數將明顯下降。糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損等病友為類鼻疽高風險族群，感染後重症及死亡風險較高，如果出現發燒、胸痛、咳嗽等症狀，務必盡速就醫。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增19例，分別為高雄15例、台南兩例、台中兩例，年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於7月24日至8月7日，其中17例具有慢性病史，7例則有汙水、土壤等相關環境暴露史。

今年累計37例類鼻疽，造成3人死亡，另有4人仍於加護病房急救中。防疫醫師鄔豪欣表示，3例死亡個案均發生於上周，都有慢性病史。其中台南89歲女性罹患神經肌肉慢性病史，長期臥床，需要他人照顧，發病當天因呼吸急速、血氧偏低而緊急就醫，但到院時已無有生命徵象，經急救後仍未恢復，發病當天死亡。

另一名為台南54歲女性，罹患血液系統慢性病史，因上呼吸道症狀，先至診所就醫，返家後，病情惡化，合併心悸、冒冷汗，被送至急診時，已經休克，緊急安排至加護病房救治，但仍於發病隔天不幸死亡。第三例為高雄65歲男性，有糖尿病史，且有污水土壤接觸史，7月底發燒、嗜睡，到院就醫後，因肺炎收住院治療，發病15天後死亡。

鄔豪欣表示，類鼻疽患者常見病徵為發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，嚴重時引發皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，必須投予抗生素，妥善治療。

疫情 癌症 防疫

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