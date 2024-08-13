全台56萬人囤房 明年加重課稅 新北8萬人最多

囤房稅2.0新制明年5月正式開徵。（本報資料照片）

財政部 昨日公布最新非自住住家房屋統計，截至今年6月30日，全台有超過56萬3100人囤房，比去年增加近2萬人，仍然以囤房二戶為分水嶺，囤房一戶與二戶者，分別增加約1萬8000戶、500餘戶，但囤房三戶以上者減少。

另外，持有七戶以上者，明年可能觸及新制最高稅率4.8%，統計今年有3482人，占比0.62%。

全台各縣市中，以新北市逾8萬人擁有非自住住家最多，其次為台中市6萬6638人，第三名為高雄市5萬9247人，台北市約5萬7200人，桃園市4萬2738人、台南市4萬1017人。值得注意的，高雄市為六都中唯一出現減少的縣市，囤房大戶年減72人。非六都中，新竹縣市、金門也減少。

財政部官員分析，過去幾年普遍呈現囤房多戶者略減、囤房一至二戶者增加，變動原因為買賣、繼承或變更房屋使用等自然變動。

囤房稅2.0從7月1日上路，非自住住家稅率自現行1.5%至3.6%間，調升至2%至4.8%，且採全台總歸戶。官員表示，明年的統計可能較仍容易反應囤房稅2.0上路後的情況。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，囤屋族是歷來打房政策的重點對象，讓許多囤屋族開始預做規畫，而今年7月1日上路的囤屋稅亦強化這群持有人的意願。

但囤屋族減少並不只是囤屋稅造成的有感加稅，近年在實務上也發現，隨著高齡化趨勢，不少持有人提前開始進行財富傳承規畫，也讓大戶囤屋者逐年減少。她說，財富傳承可能是利用每年的贈與免稅額將房屋分配給子女，甚至有些長輩可能因為近年政府加強查核囤房者，因此直接將房屋脫手，以現金或其他方式來規畫。

以個人歸戶來看，全台持有非自住住家用房屋，比去年增加近1萬7514人。其中囤房一戶有46萬196人、較去年增加1萬8355人；囤房二戶6萬8340人，增557人，是囤房族增加的主因；至於囤房三戶以上者共3萬4564人，比去年減少1398人，其中囤房十戶以上的大戶，今年共1519人，比去年減少89人。

政府近期針對多房者課以重稅，全台「富爸媽」們紛紛卯起來送房，住商機構盤點內政部 統計，全台上半年贈與、繼承移轉棟數達2萬8771、3萬7367棟，創下自1991年有統計以來同期最高與次高紀錄。

細看六都贈與移轉棟數，上半年以新北市5653棟、台北市4817棟分列第一、第二；其中，北市贈與移轉棟數與去年同期相比，漲幅達7.3%，更是冠居六都。