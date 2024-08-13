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兒少性剝削報導 衛福部公布指引：3原則可揭任職單位

記者廖靜清／台北13日電
衛福部公布「媒體報導兒少及性暴力事件指引」，依循三原則可揭露加害人現職。（本報資料照片）
衛福部公布「媒體報導兒少及性暴力事件指引」，依循三原則可揭露加害人現職。（本報資料照片）

台北市私立幼兒園狼師性侵幼童案件引起家長恐慌，由於媒體報導類似事件常動輒得咎，甚至遭罰，為此，衛福部昨公布「媒體報導兒少及性暴力事件指引」，明定媒體在三種情形下可適時報導或揭露加害人任職單位，另提出五大注意事項，未來報導內容不得出現「傳播妹」、「公關妹」等美化性剝削字眼。

「兒少權法」第69條規定，兒少性剝削事件不得揭露可辨識兒少身分資訊，避免再次造成被害人心理的創傷。卻讓外界批評此舉保護加害人。衛福部保護司司長張秀鴛表示，即日起，放寬媒體在符合三項原則下，可適度揭露相關資訊。

三項原則分別為：

一、行為人已成年，事件發生後，調查確定前或調查成立後，任職於兒少、身障、老人機構，媒體可公布任職單位。

二、被害人為成年人，需經本人同意，才可公布案情與加害人身分。

三、其他經事業主管機關召開會議審議通過的事件內容，媒體可報導機構名稱。

至於五大注意事項，張秀鴛表示，重點在於媒體應該尊重被害人及其家屬感受，避免對其進行侵入式採訪或拍攝，造成二度傷害。媒體報導原則應力求中立，避免對行為人未審先判、標籤化或主觀敘述。新聞標題、內文等用字用語應以中性語氣呈現，避免激化閱聽大眾情緒與對立。

張秀鴛強調，相關事件報導不得過度描述性暴力事件發生、行為細節的文字或圖片，尤其應避免強調非法網站的內容，或是美化兒童及少年性暴力的詞彙或文意，許多媒體習慣以「傳播妹」描述伴遊、伴唱、伴舞等女性，這反而是美化「性剝削」。

法網

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