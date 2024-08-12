學者：社福扶弱 非政策買票 應先補助身障、特殊老人

學者認為，非法定社福支出，因地方政府財源有限，普發年金並非最妥適的做法。(本報資料照片)

全國各縣市政府社福措施持續擴張，非法定社福支出款暴增，中央補助款卻有所扣減，導致地方財政負擔逐年加重。學者專家表示，社福政策花錢照顧弱勢是好事，大家期待也高，但在財源有限下，地方政府針對非法定社福支出應視自己財源比率思考。

逢甲大學金融學院院長陳盛通指出，社福是用來「扶弱」，不應該被用來「政策買票」，地方可做的事很多，包括充實消防設備、鋪設地下水道、提升教育品質，解決社工待遇等。

台大社工系副教授傅從喜表示，大家對政府福利 政策期待高，各縣市政府福利政策愈做愈多，支出就愈高，有些地方政府看到法定福利支出不足先執行補助，引起大家重視後納入全國性法令調整，像是托育補助，地方政府有強烈需求先做，最後變全國性一致作法，但也有些地方政府基於選舉壓力，非就弱勢需求考量，這部分難解。

他建議，針對社福支出議題，經媒體報導討論、社會大眾發聲，變成全民關注議題，就會對執政者產生壓力。

台南護理專科學校老人服務事業科副教授姚奮志建議，朝公平正義作法，對於創稅低、收入低的地方政府，應透過中央統籌分配款或特別補助平衡，而非依傳統誰繳稅多分配多。

至於非法定社福支出，則需由地方政府視自己財源比率思考，台灣不像歐美福利國家，財源有限下，地方政府要針對身障、特殊老人項目優先補助，而非對老人普遍發年金，才較為妥適。