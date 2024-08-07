「麟洋是中國人驕傲」 藍委翁曉玲：有何不對？

國民黨立委翁曉玲。（本報資料照片）

羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣在巴黎奧運 奪下第一面金牌，國民黨立委翁曉玲在微信 上稱麟洋配奪金是「中國人的驕傲」，引發熱議，而翁曉玲昨擔任立法院機關代表，到憲法法庭出席國會改革法案言詞辯論時表示，「我們就是中國人，這有什麼不對？」

媒體提問指出，翁曉玲在微信稱「麟洋配」是中國人的驕傲，清大辦公室也被貼上「中國客座教授」的標籤，有什麼想法？翁曉玲表示，從歷史、文化、血緣、民族角度來講，「我們就是中國人，這有什麼不對？」

翁曉玲指出，從各種方面角度來講，中國人不是對岸的專有名詞，「我們身為中華民國 國民，住在台灣，我們同樣就是中國人」，就是廣義的華人，她不懂她說「中國人的驕傲」有什麼不對？

她說，更何況她是要恭賀、狂賀「麟洋配」奪冠，這基本上是對於大陸很多球迷朋友、關心台灣的朋友來講是非常重要的訊息，所以她認為很多攻擊、非議此事的民眾「畫錯重點」，這本來就是中國人的驕傲。

媒體再問，網友質疑翁曉玲臉書是寫「台灣之光」，卻在微信表明是「中國人的驕傲」，為何會有如此的差異？翁曉玲回應，她發貼文有不同的時間點，她現在可以講麟洋配奪冠、李洋和王齊麟得冠是台灣人之光、中國人的驕傲，這樣可以了嗎？

翁曉玲位於清大的辦公室遭人貼上「中國客座教授」標籤。清大表示，前天下午管理人員發現門上被貼紙張，已請清潔人員清除。

據了解，翁曉玲目前在清大是留職停薪，但校方仍保留她位在教育館中三樓的教授研究室，平時大門深鎖。而翁曉玲發文指「麟洋配」是中國人的驕傲後，疑似有人不滿，用A4紙列印：「中國客座教授翁曉玲女士」、「中國人教授翁曉玲女士」貼在她的辦公室門外。