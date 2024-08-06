國土計畫法淪俄羅斯輪盤 全台掀「資源重置戰」

趕搭新版國土計畫法明年上路末班車，業者打算在花蓮七星潭旁開發度假村，其中牽涉到農地變更，一旦成功，地價可望漲30倍。圖中上方及下方有兩處是酒店預定地。（記者季相儒／攝影）

2009年8月8日，莫拉克颱風襲台，脆弱的國土難擋惡水，高雄小林村遭滅，釀成全台超過600人死亡。兩個月後，行政院終於將延宕16年的「國土計畫法」草案送進立法院，並在2015年底完成立法，明年4月30日將正式上路。這項原本國人關注度極低的法案，經過近來各縣市首長強烈反彈，各式影響土地利益的流言四起，民間這才意識到，國土計畫大筆一揮，可能影響未來百年的財產權。

農業區、城鄉區 命運天差地別

內政部 要求全台22縣市7月前將「國土功能分區圖」報內政部送審，但至今還有16個縣市尚未完成。為此，桃園市長張善政 槓上中央，直指配套不夠完備，若執意明年上路「非常不聰明」；雲林縣長張麗善也提出了八項訴求，呼籲鄉親捍衛農業權。這些地方縣市首長為何會如此焦慮？

眾聲喧譁中糾葛的無非是土地利益。一時之間，似是而非的傳聞四起，變更地目搶搭這班名為「一夕致富」列車的地主劇增，另一頭，因土地被畫為「國土保育區」、「農業發展區」而難以轉手的地主四處陳情，擔心土地從此被判死刑，渴求擠進「城鄉發展區」，紛紛各顯神通。

內政部在全台各縣市馬拉松舉辦說明會，國土署長吳欣修強調，國土法的目的是台灣朝向永續發展，維護自然生態、農業生產環境，民眾或地方政府時常誤解，以為新法上路「管控更嚴格」、有的希望藉此「翻身」，事實是尊重現況發展，「我不會製造驚喜，但也不會比以前做更強的限制」。

新法上路前 各縣市搶搭末班車

不過，實地走訪全台鄉鎮卻早已展開一場「資源重置戰」。在花蓮，兩大集團在今年初送件，欲在七星潭旁興建七棟十多層樓的度假村，若成功「搶上車」，地價將能翻漲30倍。台中大肚山上，另兩集團持有數十年的土地，也不約而同重啟土地開發；南投埔里農莊規畫興建900間旅館，即便不斷違法遭罰仍要搶在國土法上路前開發完成。類似的搶搭國土計畫法上路前末班車的情況在全台各縣市上演。

國土洗牌 政院、總統態度在哪？

國土計畫法原意是透過國土空間重新規畫，達到國家永續發展，但為何如今卻淪為閩南語諺語中「好運的得時鐘、歹運的得龍眼」，猶如俄羅斯 輪盤、只憑運氣不論正義的土地遊戲？還演變成相關部會與地方縣市的大亂鬥。

更關鍵的是，一個攸關國家未來數十年甚至到百年的土地使用方式重新配置，由於連動涉及土地開發利益重分配，卻是由區區內政部國土署主責，行政院的角色甚至總統的態度又在哪裡？

本報系聯合報走訪多個在土地開發與糧食生產拉鋸中的縣市，直擊一場因為國土法將上路而正在各地上演的土地價值洗牌戰，提醒中央省思，這部欠缺上位主導機關、可行作法，更無法彰顯公平正義的法令，會不會最後跟所欲達成的政策目標背道而馳，又該如何補破網？