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7成毒癮兒少具身心問題 多與家庭支持系統破碎有關

記者林琮恩／台北28日電
毒癮者初試毒品 兒少關鍵期 相關研究指出，毒癮兒少多處在弱勢家庭，衛福部調查，青少年階段處於「冒險嘗試期」，逾9成的藥毒癮者是在12歲至20歲首次接觸毒品。(示意圖／本報資料照片)
毒癮者初試毒品 兒少關鍵期 相關研究指出，毒癮兒少多處在弱勢家庭，衛福部調查，青少年階段處於「冒險嘗試期」，逾9成的藥毒癮者是在12歲至20歲首次接觸毒品。(示意圖／本報資料照片)

吸毒犯關起來就好？法務部調查，台灣毒癮兒少2年內再被通報的比率將近3成。相關研究指出，毒癮兒少多處在弱勢家庭，7成毒癮兒少具身心問題，根本原因多與家庭支持系統破碎有關，若無法改善兒少身心課題，兒少毒癮將再次陷入循環，但如何將社政與衛政兩者結合防治，恐成一大難題。

警政署調查，12歲到17歲涉吸食毒品人數自2015年後開始下降，但兒少接觸毒品後的再犯率高，法務部統計2017到2019年，兒少施用毒品者2年內再犯率為2成8，其中1成7是6個月內再次被通報。

衛福部心健司長陳亮妤表示，依過去研究顯示，藥毒癮兒少約有近7成具身心狀況，最高比率者為注意力不足過動症（ADHD），占比約4成，比率次高者為憂鬱症，占比約3成。

陳亮妤表示，社經地位弱勢的家庭，對於孩子身心變化難以立即察覺，特別是ADHD的孩子，可能只會認為是好動活潑，具身心狀況的孩子又不慎暴露在容易接觸毒品的環境中，當他們首次碰觸毒品，使用後的反應竟能壓抑不安暴躁，恐從此步上成癮之路。毒癮兒少不僅暴露了醫療問題，更是暴露台灣家庭、社會問題。

法務部保護司科長彭洪麗指出，目前毒品防制是以「個人」為單位，並由衛生單位負責，現行政府雖已發現毒品使用不單是個人問題，還涉及家庭或是社經等問題，並將毒品防制納入社安網的1環，但社福系統的架構與毒品防制的架構截然不同，是以「家庭」為服務單位。

彭洪麗說，防堵毒癮兒少再犯，可把握「六個月」黃金輔導期，但要徹底根除接觸毒品的機率，得靠社政與衛政的結合，兩者如何融合「難度很高」。

陳亮妤認為，在社安網之下的毒品防治，應「以人為本」，非依照單位職掌切割，社政輔導的脆弱家庭毒癮兒少，可能由衛政單位處理兒少身心議題、教育單位處理孩童校園人際關係等，社安網最重要的觀念是轉銜，串連各系統幫助毒癮兒少。

毒品 憂鬱症

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