未來3年 為科技業找水 日增30萬噸再生水

經濟部積極建置再生水廠，圖為台南安平再生水廠環教中心展示再生水技術。(記者吳淑玲／攝影)

因應枯水期供水風險，經濟部積極建置再生水廠，預計未來3年，從南到北，每日增加近30萬噸再生水，支應全台3大科學園區及台積電 高雄廠，確保用水無虞。

國際大廠相中台灣半導體聚落、接連來台設廠，包括台積電等大廠展開擴廠計畫，因應高速運算、人工智慧 （AI ）等爆發成長的新興科技，但半導體大廠一直都是用水大戶，特別是在2021年難得一見的百年大旱之後，更讓不少環保團體、當地農民憂心會與民搶水、與農搶水。

經濟部持續擴增再生水廠，目前已供水的，包括主要供應給高雄臨海工業區的高雄市鳳山廠與臨海場，提供南科台南園區用水的台南市永康廠與安平廠。

進度更新至今年上半年，桃園市桃北廠預計今年可加入供水行列，每日供水1萬噸給觀音工業區，後續2025年將供水4萬噸給桃園煉油廠、2029年提供8萬噸給桃園航空城。正在興建中的台中市水湳廠今年也可以開始以每日1萬噸的供水給中科台中園區使用。

台積電位於高雄楠梓產業園區的新廠，也分別由高雄市橋頭廠於2026年、楠梓廠於2028年提供每日3萬噸與2萬噸的再生水，同時也規畫2029、2030年可擴增10.5萬噸的再生水給台積電作為擴廠之用。

另外，看準未來科技大廠的新建與擴廠，5座再生水廠也如火如荼規畫中。包括新竹縣客雅廠與竹東廠，規畫於2029、2030年加入供水，每日可供應近11萬噸的再生水給新竹科學園區；台中市豐原廠規畫在2028年以每日1萬噸提供中科后里園區。

看準中壢工業區與大園航空城的未來需求，經濟部規畫桃園市中壢廠於2029年展開供水；近期的明日之星、南科嘉義園區規畫2029年時，以嘉義縣擴大縣治廠來供應，中科台中園區則是規畫台中福田廠在2029年上線每日7.2萬噸的再生水，甚至準備了10萬噸作為2035年之用。