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木椅當獅頭苦練 下崙國小獅隊稱霸全國

記者蔡維斌／雲林28日電
雲林縣下崙國小龍鳳獅隊7年苦練有成，在各項台灣大賽連連奪金，稱霸獅壇有「王牌之獅」美稱。(記者蔡維斌／攝影)
雲林縣下崙國小龍鳳獅隊7年苦練有成，在各項台灣大賽連連奪金，稱霸獅壇有「王牌之獅」美稱。(記者蔡維斌／攝影)

「把木椅當獅頭、穿球衣賽獅」，雲林縣沿海偏鄉口湖鄉下崙國小鄰近村子主廟福安宮，孩子對民俗藝陣有獨特情感，從傳統武館習藝，直到7年前龍鳳獅文化保存者吳登興駐校指導，克難成軍，沒錢買器材拿教室椅子當獅頭苦練，孩子騰空翻滾摔破皮咬牙勤練，這支「窮獅隊」全國大賽接連掄魁，稱霸多年贏得「獅王之校」美名。

回顧7年前駐校，吳登興勉勵孩子成功絕非偶然，當年經費短缺，沒錢買裝備器材，他四處商借鑼鼓嗩吶練習配樂，教室木椅充當獅頭，練臂力，落實每個細節動作。

記得首次出賽，參賽隊伍均服裝華麗，只有下崙龍鳳獅隊穿樂樂棒球隊服，當年獅頭向地方獅團借，吳登興說，儘管鄉下隊伍顯得窮酸，但一起鼓，號角響起不論布陣或舞技震撼，馬上引起全場目光，摘下第1面全國大賽金牌。

校長黃淑玲提起獅隊草創，用「苦」字形容，當年資源不足一切克難，拿椅練獅，沒軟墊在粗糙地面翻滾，尤其高難度騰空滾翻，孩子練就「好輕功」，讓她既心疼又佩服。

隊長鄭易承說，下課午休常聽到體育館傳來練獅嘶吼聲，覺得學長姐舞起獅來像會飛一樣，帥氣十足，直到自己加入獅隊才知每個套路全是苦功夫，他們會勤練維繫金牌好傳統。

下崙獅隊苦盡甘來，中華盃、教育部全國民俗競賽等全國大賽，一路拚搏連續7年稱霸台灣獅壇，去年赴大陸參加海峽兩岸體育嘉年華舞獅大賽，摘下三等獎，是奪獎年紀最小獅隊。

教育部

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