我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳接待青棒台灣小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

高雄水淹30公分高 賴肯定治水 藍酸「喪事喜辦」太過分

台灣新聞組／台北27日電
賴清德總統26日到高雄美濃勘災，指著美濃市場的牆壁說，據立委邱議瑩轉述，當年莫拉克颱風，市場淹水達一層樓高，這次僅淹水30公分，治水預算還是有發揮功能。（記者徐白櫻／攝影）
賴清德總統26日到高雄美濃勘災，指著美濃市場的牆壁說，據立委邱議瑩轉述，當年莫拉克颱風，市場淹水達一層樓高，這次僅淹水30公分，治水預算還是有發揮功能。（記者徐白櫻／攝影）

凱米颱風造成中南部土石流和嚴重淹水，賴清德總統昨偕高雄市長陳其邁前往美濃勘災，陳說，以美濃來看治水有效果。賴清德指著簡報地點的市場牆壁說，立委邱議瑩跟他說，莫拉克颱風時，市場淹一層樓高，不過這次淹到看起來30公分高，「換句話說，我們這幾年投入的治水預算還是有發揮功能」。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨動員全黨「喪事喜辦」做得太過分了。

王鴻薇說，淹30公分是治水有成，聽在災民耳裡真的是哭笑不得，難道還要市民歌功頌德，喜迎淹水30公分？

中央災害應變中心昨統計，截至昨晚十點，共造成8死1失蹤866傷，仍有1萬7000多戶停電，雲林、嘉義及台南等地多處仍有50至100公分積水。

凱米颱風重創農業，賴清德總統、行政院長卓榮泰等人昨分頭到南部勘察農業災損，賴總統並宣布，全台淹水50公分以上每戶補助2萬元(台幣，下同，約609美元)、50公分以下中低收入戶從5000元加碼至1萬元，並與地方合作助受災戶減輕稅務。卓揆也表示，提供低利率的天然災害貸款，同意半年免息。

彰化、高雄、屏東等地多已退水，至於仍積淹水的嘉義縣、台南市、高雄市，中央災害應變中心已協調經濟部、國防部及雙北、台中等中央及縣市政府調派抽水機支援。

凱米颱風中斷花蓮往北聯外道路，花蓮陷入孤島危機。交通部除力拚加速搶通台鐵北迴線和蘇花公路，也協調海空運接駁。

颱風造成十起外籍貨輪擱淺，其中一艘坦尚尼亞籍「福順輪」沉沒，船上疑有九名緬甸籍船員落海失蹤。昨找到四生還者，另在林園沙灘發現一名死亡的船員，四人失蹤。

這次農損嚴重，農業部估計全台農作物、設施損失破11億887萬元。賴清德總統在高雄美濃勘災時，承諾給農民全品項天然災害現金救助，且應從速、從簡及從優。

衛福部轄下財團法人賑災基金會，也針對低收入戶或中低收入戶家庭，提高補助額度，並放寬淹水救助標準，由淹水50公分以上放寬至未達50公分者也可申請，且補助由每戶5000元，提高至1萬元，民眾可向縣市政府提出申請。

低收入 賴清德 緬甸

上一則

新聞眼╱治水主客易位 市民懷念韓國瑜的青蛙裝？

下一則

立委顏寬恒涉貪汙、偽造文書判刑 國民黨暫不祭黨紀

延伸閱讀

反核綠委問態度 賴清德：童子賢講他們的 你們講你們的

反核綠委問態度 賴清德：童子賢講他們的 你們講你們的
黑白集╱全球「去中國」興起 賴清德「去中國化」洗腦

黑白集╱全球「去中國」興起 賴清德「去中國化」洗腦
陸打擊台獨下一步？前國台辦主任：應會有其他配套措施

陸打擊台獨下一步？前國台辦主任：應會有其他配套措施
蔡去扁來的新賴民進黨

蔡去扁來的新賴民進黨

熱門新聞

台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧