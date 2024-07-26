反核綠委問態度 賴清德：童子賢講他們的 你們講你們的

已表達擁核立場的中研院前院長李遠哲和碩董事長童子賢（右）都將列席「國家氣候變遷對策委員會」，對於賴清德總統（中）是否挺核。一位反核的民進黨立委表示，他近日私下詢問賴清德態度，賴還沒下決定。（本報資料照片）

「國家氣候變遷 對策委員會」原定昨首次開會，受凱米颱風影響將延期至8月上旬，已表達擁核立場的前中研院院長李遠哲與和碩集團董事長童子賢都將列席。對於賴清德 總統是否挺核？一位反核的民進黨立委表示，他近日私下和賴清德當面詢問態度，賴只告訴他，「就讓童子賢、李遠哲講他們的，你們一樣講你們的，沒關係」，相信賴清德目前尚未做最後決策。

童子賢近日頻針對核能議題發言，針對核廢料問題，童子賢昨對記者表示，台灣核廢料都是鎖在被隔離起來的核電廠，就像「被安全關在園區的獅子、老虎」；反之，沒有節制的綠能 建設，過25年使用期限後，太陽能板廢棄物會滿山遍野，對台灣生態環境可能造成更大的傷害。

童子賢主張綠能與核能攜手，並持續推動其「能源黃金比例」。他指出，解決方案之間並不是你死我活的零和遊戲，而是可以攜手合作解決能源需求及面對地球暖化的危機。

童子賢表示，在台灣40年來，核廢料是被儲藏起來在少數地方，就如凶猛的獅子老虎被安全控管在動物園柵欄中，「我們猜測、幻想、感覺牠很凶猛，但是台灣至今沒有人受過核廢料放置的傷害」。核一到核四的園區與蘭嶼，因此似危實安。

反之，童子賢指出，綠能建設如果沒有適當節制，過了25年使用期限後，太陽能板廢棄物會滿山遍野。數百平方公里的廢棄物雖不是猛獸，卻比猛獸更難纏，如密布的蝗蟲蟑螂般的廢棄物，侵害農業、汙染生活空間，「哪一項對生態與環境的傷害更大？」

童子賢認為，新科技的進步，可以燃燒核廢料的第四代反應爐可能成功，包括「快中子反應爐」與「行波反應爐」在內都是發展中的新技術，各國競相投入資金研發，技術若成功則目前被嫌惡的核廢料就翻身了。包括製造濃縮鈾過程的殘渣—貧鈾都可轉化成寶貴的燃料用來發電。他相信，這就是解決當前核廢料問題的聖杯。