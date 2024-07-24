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侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

記者胡瑞玲／台北即時報導
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

正在侵台的強烈颱風凱米持續打轉，台灣前氣象局長鄭明典驚呼，凱米繞了一圈幾乎回到原點，這會是個很特殊的颱風個案，印象中從未見過。中央氣象署指出，凱米今天晚間8時已來到花蓮南南東方約40公里，並往西北移動，暴風半徑250公里籠罩台灣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」專欄指出，環流與台灣地形的交互作用，不排除會使得凱米的行進，產生左右（南北）晃動、甚至打轉的現象，增加登陸時間、地點的「不確定性」。

凱米颱風確實在花蓮外海轉了一圈，目前尚未登陸，其暴風環流籠罩全台，罕見地讓全台各縣市（金門除外）連放2天颱風假。

鄭明典24日晚間接連在臉書發文表示，對於凱米的特別感到驚訝，颱風近中心紅色螺旋雲帶尺度很小，結構意外地完整，「而且高層環流中心也靠上來，太特別了」；鄭明典說，凱米會是個相當特殊的颱風，印象中沒見過可類比的相似個案。

(中央氣象署提供)
(中央氣象署提供)

但鄭明典也表示，最重要的還是要回到防災本位，天氣重點應該是中南部山區的大雨，以及後續持續移入的西南風水氣，颱風中心附近仍有顯著強風豪雨，颱風警報還在持續中，需多參考氣象署發布的警報訊息。

24日晚間10點最新資料顯示，凱米過去1小時於花蓮沿海打轉，未來有向西北移動趨勢，暴風圈仍籠罩台灣，對全台各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續中。

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