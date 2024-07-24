凱米颱風挾豪雨撲台 21縣市停班停課

凱米颱風來勢洶洶，為防海浪襲擊，基隆八斗子漁港的遊艇碼頭23日有不少船主陸續把小型遊艇吊上陸上以免損傷，預計要吊上岸42艘。這是近年來首次颱風直撲，吊車業者和船主都戰戰兢兢，希望颱風到達前完成任務。(記者曾吉松／攝影)

中颱凱米來勢洶洶，暴風圈23日逐漸進入巴士海峽及台灣東半部海面，台灣本島所有縣市進入陸上警戒範圍，全台明顯降雨，暴風圈24日清晨至上午觸台，最快晚上從宜蘭、花蓮交界處登陸，北部、宜花地區降雨愈晚愈明顯；南投、嘉義、高屏山區總雨量上看1800毫米。氣象署也示警，指凱米是近年對台灣衝擊最有感的颱風。

除金門外，基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、連江等21縣市今停班課。

受到颱風影響，台灣蔬菜最大供應地的雲林縣西螺、二崙農民搶收，近兩天每天到貨量增加約100多公噸，新北果菜市場23日交易量明顯大增，尤其瓜果類、葉菜類最明顯成長1至2成，價格也依照蔬菜外觀成長1至4成不等；台北農產運銷公司每公斤平均菜價44.1元台幣，較休市前每公斤39.1元漲約1成。

氣象署預報員謝佩芸表示，颱風未來強度有增強，且暴風圈有擴大趨勢，受到颱風外流沉降影響，金門、台東25日恐出現36度以上高溫 。24、25日兩天則是颱風影響風雨最大時候，預估北部、東部24日上午將出現風強雨大狀況，中南部風雨逐漸增加，愈晚風雨愈明顯，24日晚上影響最劇，西半部會有超大豪雨。

謝佩芸表示，25日隨著颱風通過本島後，宜花風雨將減弱，但颱風外圍逆時針環流再加上西南氣流，西半部風雨仍然劇烈，山區可能會出現「超大豪雨」等級的降雨，尤其中南部雨勢會持續較久，預估要到26日晚間至27日降雨才逐漸轉弱。

根據氣象署預估，南投、嘉義、高雄、屏東山區總雨量上看1800毫米，苗栗以南山區、宜蘭、台東山區累積雨量也上看1200毫米。

氣象署提醒，適逢天文大潮，漲潮期間西南部、北海岸及宜蘭沿海低窪地區須留意海水倒灌及積淹水。基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海將有5米以上浪高，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及馬祖易有長浪。