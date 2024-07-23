昨用電飆史上次高 台電偷開大林五號救援

台電將今年最高負載上修為4135萬瓩。(本報資料照片)

凱米颱風來台前熱浪 一波波，全台冷氣全開，推升用電量。昨日下午13點36分尖峰負載高達4119.1萬瓩，為史上第二高。昨日白天備轉容量率仍有13.94％，但夜尖峰備轉容量率則約為8%。此外，台電也將今年最高負載再上修為4135萬瓩。

本報系聯合報報導，台電發言人蔡志孟表示，昨日林口、大潭等機組故障、檢修等，合計減少170萬瓩供電能力，夜尖峰的備轉容量率介於7%、8%，備轉容量約有280萬瓩，儘管負載偏高，仍可透過調度策略、時間電價等方式因應。

因應日尖峰瞬時負載飆高，台電啟動核二廠的兩部氣渦輪機，供電量約8萬瓩。蔡志孟表示，主要是因為北東電網從外部輸送電力的線路容量已達極限，為維持北東區域供電穩定和安全，才啟動核二廠兩部氣渦輪機，以平衡區域負載。

台北中國時報報導，凱米颱風來臨前天氣熱爆，22日用電創下歷史次高。雪上加霜的是，林口1號機破管、大潭機組部分故障，「中電北送」達電網上限，北部供電緊急，台電急開動核二氣渦輪機，甚至除役的大林5號機在未宣告測試下，也偷偷啟用救援。專家怒批：「顯示北部電力嚴重不足，如果再1部機故障，就難逃分區限電！」對於用電吃緊，大林5號機未標測試即送電救援，台電主管不接電話未說明。

這時又發生林口1號機天熱破管，大潭5之1、8號機兩台也都部分故障，北部瞬間少掉170萬瓩電力。為了搶救北部電力，台電除了「中電北送」，撐到520萬瓩輸送潮流上限外，在無法提升容量下，緊急發動核二廠2台氣渦輪機搶救。

除此之外，10部抽蓄水力機組全開，大甲溪等水力也都滿載發電。不僅於此，上周測試名義送電的大林5號機，下午被發現開始啟動送電，但是官網上，並未說明機組在測試中，顯然有偷開送電嫌疑。經過這些努力，夜尖峰即時容量仍一度不足6％，進入警戒區。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸指出，連核二2部才8萬瓩機組都開，就知道北部電力嚴重不足。而且大林5號機根本沒說要測試，也發電來用。這情況如果北部再有1部機組掛掉，可能就難逃分區限電。「顯示政府電力準備不足，就急著廢核。」