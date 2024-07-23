飼料太貴壓得喘不過氣 全台雞農8月1日集結抗議

蛋雞飼料連4漲，飼養成本連連上升，蛋雞產蛋率卻沒相對提升。（記者簡慧珍／攝影）

蛋價近幾個月不斷跌價，每斤產地價已跌到28.5元，許多蛋農抱怨生產成本與過高的飼料價格已經壓得喘不過氣，中華民國 養雞協會宣布，由於之前和飼料公會協商飼料降價沒有達到預期，將號召全國雞農在8月1日到台南的飼料大廠抗議，要求每斤飼料價降低0.7元。台灣飼料同業公會總幹事鄒信南說，已經沒有再降價的空間了。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，國際原物料已下跌，但國內飼料價格跌幅卻不夠，居高不下的飼料價格和低迷的蛋價，使得土雞和蛋農都嚴重虧損，6月中和飼料公會的協調會中就提出每公斤飼料降價1元的訴求，但飼料公會卻只公告降價0.4元，之後也提出希望7月初能再降0.6元，但後來降價無果，現在每公斤飼料約14到16元，比飼料大漲價前的12元還高。

邱時恩指出，這次抗議訴求包含短期內每公斤飼料先降價0.7元，飼養規模兩到3萬隻雞的業者每個月就能減少約20萬的生產成本。長期的話則要求比照中油參照國際油價 的機動性漲跌機制。

邱時恩說，這次會號召全台雞農到台南市永康區的飼料大廠抗議，但區公所未處理過上街抗議的路權申請，因此不知該怎麼處理，產業幹部已有請認識的民意代表協助，路權問題相信是可以順利排除的。

鄒信南認為，蛋價下跌是因為產區生產過剩，生產過剩的問題應該是農民主動自行調節，自由經濟下怎能要求飼料廠按照農民需求來降價？現在因為各樣生產成本如人事、運費等上漲，已經沒有再降價的空間了。

鄒信南表示，農民要上街抗議，飼料廠只好和他們清楚說明，但當時缺蛋蛋價狂漲到歷史高價時，農民有說為了共體時艱而不要漲那麼多嗎？政府長期以來對農民照顧真的太多了，坦白說都被寵壞了。