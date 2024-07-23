軍公教明年調薪3％ 教團認太少 工商界憂通膨更嚴峻

軍公教員工待遇明年將調整機制。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰昨宣布，已同意明年度軍公教員工待遇調升3%，也期勉台灣各企業能因政府帶頭作用，實質調整員工薪資。這將是2000年以來第七度加薪，也是25年來首度連續兩年加薪，經費粗估271億元台幣（約8.26億美元）、受惠人數約73萬人。

對此，工總表示，公務員全面調薪，會不會讓通膨情勢更嚴峻。商總理事長許舒博則表示，物價上漲衝擊民生，加薪是必須要走的一條路，也呼籲企業有獲利都應該要加薪，台塑今年就加薪3%，商總同樣也會跟進，但還是要看產業獲利狀況。

校長團體、教師團體則質疑，3％的漲幅與實際物價漲幅似乎有所落差，調整根據為何？讓公教人員感受不到誠意。全國中小學校長協會日前曾分析物價提升的幅度，提出明年度軍公教應調薪至少6％。

卓榮泰日前透露，今年經濟成長率3.94%，明年將合理調升軍公教待遇。他昨到屏東縣視察，被問到調升方案時表示，感謝軍公教員工待遇審議委員會做出決定，他已同意調升明年度軍公教員工的待遇，這程序已完成，會適時對外說明最後的定案。卓榮泰也說，政府不是只做加薪，中央地方的建設會整體同步推動。

今年度軍公教待遇已調升4%，明年度調升3%，行政院的審酌因素，其一是今年經濟成長率預測可達3.94%，再來是消費者物價指數（CPI）累計成長率約2%，且又是連續兩年調薪，最終決定採溫和調幅，最快將在25日的行政院會通過。

軍公教歷年調薪幅度 製表／黃婉婷

翻開歷年軍公教調薪幅度，自2000年以來，已調薪六次，明年確定調薪後，將是2000年以來第七度加薪，也是1999年之後、25年來首度連續兩年加薪。

對於行政院同意軍公教明年加薪，朝野立委均表達贊同。民眾黨立委林憶君表示，軍公教待遇機制調整至今，仍未定有法律規定且明確授權，行政院應該檢討研議法制化，盡速建立軍公教人員待遇調整具體公式。民進黨 立委許智傑認為，政府連年為軍公教調薪，希望透過政府帶動，鼓勵企業響應。

國民黨 立委張嘉郡也說，軍公教薪資調整應該法制化，讓軍公教待遇調整能夠有客觀的依據，避免淪為執政者的政策工具。

對於外界疾呼軍公教調薪必須法制化，行政院人事總處現已著手擬訂「軍公教人員待遇調整條例草案」，預計年底前送立法院審議，未來消費者物價指數（CPI）累計成長率達3%時，就會啟動調薪機制，並參酌當年經濟成長率、平均每人國民所得等指標。此外，未來軍公教人員年度通案待遇調整諮詢會，不再只有中央、地方機關代表及學者專家，也將納入基層公教代表，回應民間期待。