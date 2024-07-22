凱米颱風更接近台灣 持續增強影響範圍大恐發海陸警

目前有兩個颱風，左為巴比倫，右為凱米。（取材自中央氣象署網站）

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，凱米颱風預報路徑更接近，且持續增強中，因為颱風靠近的關係，預期台灣各地的海上、陸上颱風警報將在明天陸續發布，周三、四影響大，呼籲提早做防颱準備。依照目前最新預報資料，凱米將對台灣有較明顯影響，包括西半部、東北部，風跟雨都會比較顯著，影響最大的時間是周三(24日)下半天一直到周四(25日)上半天。

吳聖宇指出，經過一個晚上的調整，今天清晨凱米颱風結構明顯好轉，未來配合較佳的海溫條件，加上沒有太明顯的不利大氣因素干擾，將會有比較大幅度增強機會，接近台灣時至少是中度颱風等級，暴風圈範圍也將擴大，預期將會逐漸轉變成是一個具有相當強度且範圍較為寬廣的颱風。

吳聖宇說，預報路徑更往台灣修正，預估今明兩天將先往偏北方向接近台灣以東，周三在台灣以東轉往西北到西北西方向移動，趨向台灣東北部近海，然後可能在周三晚間到周四上午之間颱風中心將近距離掠過東北角、北海岸近岸處，周四下午之後逐漸往大陸浙江沿岸靠近而開始遠離。預估七級風暴風圈將涵蓋嘉義以北、台東以北地區，十級風暴風圈也將經過大台北、桃園、宜蘭等地，影響的範圍可說是相當大。

吳聖宇指出，今天白天各地還沒有感受到颱風影響，大致仍是晴朗午後中南部有局部雷雨的天氣型態，午後雷雨發展仍可能會比較旺盛。各地高溫 普遍有34-36度，局部區域可以來到36-38度。

吳聖宇說，最快今晚起，凱米颱風外圍環流就會逐漸影響北部、東半部，帶來局部短暫陣雨機會。明天白天起颱風外圍環流的影響會變得比較明顯，北部、東半部持續有陣雨或短暫陣雨，中南部仍以午後雷雨為主，南部可能有局部大雷雨發生機會。明晚起北部、東北部一帶雨勢逐漸加強，各地沿海風力也將漸趨明顯。

後天隨著凱米颱風往東北部近海靠近，吳聖宇表示，北部、東半部風雨持續加大，尤其下午起颱風暴風圈開始陸續進入東部、東北部及北部陸地，風雨的感受又會更強。中南部受外圍環流影響，24日下午起也將陸續有陣雨跟陣風的情況出現。24日晚間颱風中心會逼近北部、東北部近岸，風雨將逐漸來到最強，中南部也將逐漸轉為西風到西南風環境，同樣會有較明顯的風雨現象。花東此時反而逐漸進入背風面，雨勢相對較小，要留意是否會有焚風發生。

吳聖宇表示，周四(25日)中午之前凱米颱風仍在通過北部近海，中北部、東北部一帶風雨仍大，南部因為西南風引入，也會有較強的風雨。中午過後隨著颱風中心開始往大陸沿岸靠近，逐漸遠離，同時風向轉西南到偏南風，北部、東北部的風雨將逐漸減緩下來，中南部仍有較明顯的風跟雨現象，要等到晚間颱風中心更接近大陸沿岸後，西南風強度減弱，中南部的風雨也將跟著趨於緩和。周四這一天花東大致都在背風面，要持續留意焚風發生的機會。隨著颱風遠離，預估颱風警報也將會陸續解除。

吳聖宇表示，周五(26日)凱米已經登陸大陸浙江，離開台灣附近，這個颱風過後並沒有明顯的西南氣流，但是周五這一天偏南風水氣仍較多，中部、南部持續有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部較大雨勢，北部、東半部則是雲量偏多，偶有短暫陣雨的天氣。各地沿海風浪仍大，後續有逐漸減小的趨勢。

吳聖宇表示，周末期間(27-28日)仍維持偏南風影響，高壓有西伸的趨勢，天氣型態將恢復到午後有熱對流雷雨的夏季型，有可能出現局部大雷雨的現象，天氣還是有些不穩定，要安排活動的朋友仍要特別注意。