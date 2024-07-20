頂大升等論文擬要求國際合作 學界熱議

學術著作審查是大學教師升等的重要一環，但願意當「壞人」的審查者愈來愈難找，陽明交大正研擬優化升等制度，如要求送審人的學術成就應列在台灣同領域同等級教師前40%或50%，或考慮將「送審論文須有國外共同作者」列為條件等，引發學界討論，有學者認為恐造成掛名亂象，且國際化不應凌駕研究本身的原創性。

陽明交通大學醫學院教師聘任升等的外審機制原是「須達80分（含）為及格推薦」，最近內部正在討論是否加上「送審人之學術成就在國內同領域同等級教師應列為前50%或40%，始為外審通過」，另也在討論是否將「升等送審論文須有國外共同作者」列為送審條件，鼓勵教師追求國際化。

陽明交大醫學院教授表示，一切都還在內部討論，尚未定案。主要是希望讓外審「標準化」，因為有些外審會將分數打低，但推薦程度又勾選相當前面，產生不一致的狀況，且站在學院立場，只能鼓勵，而非強制要求要有國際共同作者。

「具有國際性的影響力」是可加分的點，但這跟把「有國際合作者」列為門檻是完全不同的事。一名國立大學教授表示，不論是國際化與合作，都不應凌駕研究本身的原創性與重要性，「難道愛因斯坦是因為論文有國際合作者而偉大？」

台大教授黃明蕙表示，強化國際合作立意好，但不能強迫「送審論文須有國外共同作者」，這樣會逼學者找國外學者「掛名」；清大講座教授葉均蔚則認為，台灣人少，不必為國際化要應付全世界疲於奔命。做好研究，自然會來找合作。