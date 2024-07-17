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文化部官員捲共諜案 不認罪遭重判

記者王聖藜／台北17日電

中國大陸海南省台資企業協會榮譽會長方翔，被控接受海南省國安廳指示在台發展組織，依國家安全法起訴；方翔坦承犯罪，台北地方法院昨依2個國安法發展組織罪，各判方翔有期徒刑3年6個月、1年10個月。

同案，方翔大陸籍妻子冉菊獲判無罪，文化部蒙藏文化中心蒙事科科員陳德門博彥判3年6個月，徵信業者丁肇寵判1年8個月；幫派人士陶台寶被查獲擁槍，依槍砲罪判拘役50日。全案可上訴。

檢方指控，方翔、冉菊涉嫌接受海南省國安廳指示在台發展組織，透過獨派花錢支持前總統陳水扁的「扁聯會」，另吸收文化部蒙藏文化中心人員，協助蒐集在台藏獨人士資料，也吸收幫派人士。

檢調查出，方翔、冉菊、丁肇寵被代號「侯正」的海南省國家安全廳處長吸收，在台蒐集獨派資料，藉招待台獨人士、黑道分子赴海南島旅遊發展共諜組織。

方翔2018年邀陶台寶前往海南島接受招待，「侯正」稱中共將武統台灣，希望陶當內應，「侯正」甚至交付陶五星旗希望能分給在台軍民，囑咐一旦中共武統台灣，就可以在門上插旗以區分敵我。

檢方還指控，方翔依「侯正」指示吸收陳德門博彥刺探在台藏人動向，將自己與陳德門博彥的對話錄下，整理成譯文回傳給「侯正」知悉。

陳德門博彥身為公務員卻背叛國家，偷錄與同事對話，坦承犯罪後又全盤否認，犯後態度不佳，予以重判。丁肇寵貪圖不法利益，偵查到審判均認罪，曾犯洩密罪、有賭博前科，依法量刑。

中共 五星旗 陳水扁

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