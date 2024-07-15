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1.8萬40至59歲大齡考生 教甄錄取率僅6%

記者馮靖惠／台北15日電
教育部最新統計，2022學年40歲至59歲的資深教甄考生有1.8萬人，平均錄取率僅6%。示意圖。（圖／新北教育局提供）
教育部最新統計，2022學年40歲至59歲的資深教甄考生有1.8萬人，平均錄取率僅6%。示意圖。（圖／新北教育局提供）

教育部最新統計，2022學年教師甄試40歲至59歲資深考生1.8萬人，但平均錄取率僅約6%，60歲以上仍有270人報考。資深校長坦言，對學校而言，要錄取超過50歲的大齡教師需要勇氣，不過，大齡代理教師轉正優勢是「即戰力」，可能激起「鯰魚效應」。

根據教育部最新統計，2022學年全國聯甄、各縣市公立高中以下學校聯甄的數據顯示，整體平均錄取率14.97%，22歲至29歲正式教師錄取率21.85%最高，30至34歲14.68%次之，35至39歲11.14%。年過40後的錄取率呈現下降趨勢，55至59歲僅剩3%。

宜蘭縣龍潭國小校長廖世凱表示，此次擔任宜蘭縣教甄複試的口委，看到考生資料有許多都已近50歲，代理教師年資超過十年的比比皆是。

廖世凱說，大齡代理教師有多年教學經驗，早已練就教育現場身為老師的能力，因此只要有機會轉正，根本無需再接受菜鳥期的磨練，無論是帶班或兼任行政，基本上就是學校的即戰力。對學校而言，有即戰力的大齡代理教師轉正，在教學能力與親師溝通上都能無縫接軌，更甚者也能激起鯰魚效應，藉由他們的能量，讓心態消極怠惰的校內資深教師自慚形穢，形成校園文化正向的力量與氛圍。

國立興大附中校長陳勇延則建議仍在為正式教職奮鬥的代理教師，「認真投入，累積資歷」，無論是行政或課程教學，像學習歷程檔案一樣建立完整的紀錄，並從中反思自己的成長，精進自己。他認為，願意這麼做的人，都不會沉潛太久，很快就考上了。

「學校要錄取大齡教師，也需要有一些勇氣。」陳勇延說，學校通常會思考，為何代理20多年，始終上不了岸？如果沒有合理的原因，錄取，是有點風險的。

教育部

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