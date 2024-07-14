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搶攻印度旅客 台灣美食牌失靈

記者甘芝萁／台北14日電
台灣美食種類眾多，是許多外國人慕名而來的原因之一。圖為民眾逛夜市的畫面。(圖／高雄市經發局提供)
台灣美食種類眾多，是許多外國人慕名而來的原因之一。圖為民眾逛夜市的畫面。(圖／高雄市經發局提供)

交通部觀光署今年將招攬印度客為首要目標之一，盼至少吸引4.8萬人次來台旅遊，日前更力邀印度業者訪台踩線，走訪休閒農場、宜蘭傳藝中心、大稻埕等。但據了解，印度業者對台灣美食興趣不高，行程也被質疑未投其所好。學者認為，觀光署應做完整調查，了解印度新富階層的喜好，才能有效吸引他們來台旅遊。

據了解，觀光署鎖定具備高消費力的印度富豪為客群，日前踩線團安排了不少適合接待會展活動團，或家族團體旅遊的休閒農場、傳藝園區、圓山飯店密道、大稻埕等行程。不過印度業者對小籠包、魯肉飯等台灣在地美食卻不太埋單，且觀光署安排的餐食多半是印度餐廳。

疫情前曾接待過印度團客訪台的宏祥旅行社副總經理謝永蓬直言，印度旅客對飲食要求多，有的不吃豬、不吃牛，或不吃海鮮，有些甚至是吃純素或穆斯林，想靠台灣美食吸引印度客恐有難度，過去安排行程時，都只能安排印度餐廳。

謝永蓬說，當年接待印度客時發現，他們喜歡刺激、速度感、新鮮有趣又多元繽紛的行程，如搭高鐵時猛拍車廂內顯示的當下時速，也愛玩雲霄飛車。此外，印度人沒有夜生活，台灣的夜生活卻非常多采多姿，印度客對於來台可以在晚上找到地方聽歌、跳舞、玩耍，有高度興趣，而台灣的鐵道觀光也是很好的包裝產品。

至於觀光署這次接待印度業者訪台踩線安排走訪的景點，是否有投其所好？謝永蓬則持態度保留。他認為，疫情後印度市場也有變化，雙方都還在測試階段。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨表示，依目前安排的行程來看，觀光署像是仰賴經驗法則，未真正實際調研印度客到底喜歡台灣什麼，應先釐清希望吸引的印度客群樣貌。

劉喜臨認為，對印度旅客來說，台灣算陌生的旅遊目的地，加上現在沒有直航班機，面對這樣的市場，要先打品牌，而非產品內容，來台灣觀光在印度民眾心中是怎樣的印象，是推新興市場的首要之務。

印度 觀光 疫情

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