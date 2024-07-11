受惠AI帶動半導體業發展 台灣百萬美元富豪大成長

瑞銀預測，台灣百萬美元富豪人數將從去年的79萬人，到2028年大增47%至116萬人，增幅在調查的56個市場中居冠。（美聯社）

瑞銀（UBS）在2024年全球財富報告中預測，台灣「百萬美元富豪」人數，到2028年將從去年的79萬人大增47%至116萬人，增幅居冠。主要是人工智慧（AI）熱潮，帶動台灣半導體業蓬勃發展。

根據這份報告，2023年全球財富以美元計增加了4.2%，遠優於2022年的萎縮3%，主要是拜美元強勁升值所賜。若以增幅來看，歐洲、中東與非洲（EMEA）地區以4.8%居冠，其次是亞太的4.4%和美洲的3.6%。EMEA的成人平均財富也居各區之冠，達16.6萬美元，亞太以15.6萬美元緊追在後。這份報告總計研究56個市場，估計涵蓋全球92%的財富。

台灣去年總計有79萬人的身價超過100萬美元，民眾平均財富約為30.2萬美元（新台幣985.5萬元），在56國中高居第16名。至於台灣民眾財富的中位數為11萬美元，同樣排第16名。

另外，土耳其的百萬美元富豪人數，估計到2028年將比2023年增加43%，升幅在報告調查的56國中排名第二。哈薩克 排第三，升幅達37%。印尼排第四，升幅為32%。日本排第五，升幅為28%。

報告指出，美國依然是且也將是全球百萬美元富豪最多的國家，2023年有大約2,200萬人，到了2028年預估將增加至2,540萬人。瑞銀預估，到了2028年，世界將近三分之一的百萬美元富豪，將出自新興市場 。而且幾乎所有國家的百萬美元富豪人數都會增加，不過英國與荷蘭不增反減，希臘則是零成長，中國大陸僅增加8%。

瑞士則是去年全球人均財富最多的國家，每人資產接近71萬美元，其次為盧森堡的60萬7,524美元、香港（58萬2,000美元）、美國（56萬4,862美元），澳洲 以54萬6,184美元居第五。

回顧從2008年至今，亞太地區平均財富增長速度達122%，勝過美洲的110%和EMEA的41%左右。

瑞銀並表示，由於75歲以上人口掌握世界約五分之一資產，估計未來20~25年內，超過83.5兆美元的財富將傳承給下一代。與此同時，財富流動性將提高，更多人脫貧，在財富階梯向上移動。