9月修法 免評巴氏量表 勞動部擬放寬3對象

勞動部預定於9月修正法規，擴大多元免評適用對象，被照顧者80歲以上且有長期就醫紀錄者、失能不可逆之特定病症者，以及具有偏遠地區醫療診所長期就醫紀錄的失能者，預計5萬5000人受惠。(記者侯永全／攝影)

多名立委提案放寬80歲以上被看護者免經醫療機構專業評估（即巴氏量表）可申請外籍看護，但外界憂心以年齡作為放寬標準，恐產生排擠重症效應。勞動部次長王安邦昨表示，將擴大多元免評適用對象範圍，預計9月修法，新增80歲以上且有長期就醫紀錄者、失能不可逆之特定病症者，以及具有偏遠地區醫療診所長期就醫紀錄失能者等三類對象，預計5萬5000人受惠。

去年總統大選期間，國民黨 總統候選人侯友宜提出80歲以上、70至79歲患有癌症 二期以上不需巴氏量表即可申請外籍看護，引發回響。行政院旋即指示勞動部、衛福部研議，並進一步放寬持續使用長照 服務六個月以上的長照對象、輕度失智症者、重度呼吸障礙及中度吞嚥障礙等14項中重度特定身心障礙者三大類對象多元免評。

本屆立院會期，多名在野黨立委也提案修法，盼放寬80歲以上得免經巴氏量表評估即可申請外籍看護，但經朝野立委多次討論都未達共識。

勞動部次長王安邦表示，多元免評自去年十月實施迄今，申請外籍看護核准6.2萬人中，超過一半（3.2萬人）採多元免評；其中，80歲以上高齡者多元免評核准2.3萬人，占全部多元免評核准人數7成以上，為多元免評主要受益者，在簡政便民與高齡者免評上已初見成效。

王安邦指出，考量全面開放80歲以上長者免評恐產生排擠效應，且忽視癌症以外病症恐失偏頗，如單以年齡及癌症作為聘僱移工標準，將使看護移工在工作上棄重擇輕，導致中重症家庭加劇面臨轉出或怠工等勞資爭議，以及轉換不成後失聯等情形，因此認為應採取不分年齡擴大免評，並將不可逆轉之特定病症，評估納入擴大多元免評範圍。

勞動部預定今年9月修正相關法規，擴大多元免評適用對象，納入被照顧者80歲以上且有長期就醫紀錄者、失能不可逆之特定病症者以及具有偏遠地區醫療診所（含衛生所）長期就醫紀錄的失能者，預計受惠人數可達五點五萬人。

勞動部表示，未來將盡速會商衛福部評估，持續擴大免評適用對象，包括在一定期間內曾有聘僱紀錄者及其他經本部跨部會會商認定之特殊情形等。

不過，衛福部長照司長祝健芳表示，勞動部放寬免評估對象，衛福部事前沒有收到報告，對於「失能不可逆的特定病症者」，其「失能不可逆」情形要如何評估、由誰評估？若必須經由醫療系統評估，勞動部應邀集醫界進行討論，研議實務如何操作。