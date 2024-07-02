擺脫新鄉土標籤 童偉格2作品摘聯合報文學大獎

第11屆聯合報文學大獎揭曉，小說家童偉格以近作「拉波德氏亂數」和代表作「西北雨」奪得大獎。（圖／童偉格提供）

第11屆聯合報文學大獎揭曉，小說家童偉格以近作「拉波德氏亂數」和代表作「西北雨」摘下。童偉格是繼吳明益、甘耀明之後，第三位摘下聯合報文學大獎的「六年級(民國60年代出生者)作家」；這批「六年級作家」20年前出道時，被稱為「新鄉土小說家」，摘下聯合報文學大獎證明作品已臻成熟、卓然成家，擺脫「新鄉土」世代標籤走出自己的路，擁有自己的風格。

聯合報文學大獎僅設一名，獨享獎金101萬元台幣（約3.1萬美元），是台灣常態型文學獎中獎金最高者。今年邀王德威、甘耀明、須文蔚、楊照、廖咸浩、盧郁佳、鍾文音等七位學者作家擔任評審，各推薦一名作家進入決選，最終選出童偉格、夏曼．藍波安、羅智成、陳義芝、舒國治等五位作家。歷經四輪投票 ，童偉格以一票險勝羅智成，拿下本屆大獎。

1977年生於新北市萬里的童偉格，於台北藝術大學取得戲劇碩士，現於台北藝術大學任教。他在世紀初便以魔幻寫實筆法描述家族故事的短篇小說集「王考」豔驚文壇，被譽為「天才小說家」。著有長篇小說「無傷時代」、「西北雨」；戲劇作品「萬物生長」；與胡淑雯合作編選「台灣白色恐怖小說選」、「台灣白色恐怖散文選」等。

「時間會證明所有的寫作者，不同的地方遠大過相同的地方。」談到過去「新鄉土小說家」的封號，童偉格認為，剛出道的小說家書寫原鄉和本土很自然，但學者需要用標籤稱呼新作者，因此出現「新鄉土」對應黃春明時代的「鄉土文學」；他認為文學創作應該「不同大於相同」，這批作家如今的寫作都已超過「新鄉土」。

此次得獎作品「西北雨」和「拉波德氏亂數」，兩部長篇完成的時間相隔十多年，從題材到寫作方式都宛如換了一個人。「西北雨」是童偉格長期經營的東北角家鄉／家族故事，「拉波德氏亂數」卻把舞台搬到國際，描寫東歐的大屠殺歷史。

「拉波德氏」指的是生長在馬達加斯加島上的變色龍。生長環境極其惡劣，牠們須在旱季來臨前下蛋，接著迎接死亡；經過很長時間，新的世代才會破蛋而出，因此每隻變色龍都沒見過父母。童偉格認為此一物種「科幻又真實」，隱喻一代代的知識分子，「在有生之年必須跨過漫長的隔閡，才能理解上一代」，更以「拉波德氏亂數」隱喻「每個世代的知識分子必須面臨的焦慮」，獻給每一代的寫作者。

閱讀「拉波德氏亂數」是一次全新的小說閱讀經驗。你不確定這是小說還是散文，分不清書中的人物是真實或虛構，甚至你也不確定，正在閱讀的故事是開始還是結局。童偉格說，這就是他想要創造的閱讀經驗、「不像小說的小說」，「我希望讀者迷路，一直讀不完這本書，隨便翻開一頁，每一頁都是第一頁。」因為這就是集體暴力的真實樣態，「就像走在霧中，看不清事情的全貌，暴力撲面而來，卻找不到緣由。」

寫「拉波德氏亂數」花費十年心力，童偉格透露「現在要開始進入自己的歷史現場」，希望有機會完成一部台灣白色恐怖之書。他期待能用「常溫」書寫政治受難經驗，面對血淋淋的歷史「不需要太刻意的激情和悲憤」，文字平淡卻深刻，俄國 作家杜斯妥也夫斯基和南非 作家柯慈都曾到達這樣的高度。