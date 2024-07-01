平均所得461.1萬 新竹市關新里 蟬聯全台最富里

新竹市關新里蟬聯全台最富里，綜合所得總額平均數攀升至新台幣461.1萬元，中位數也高達354.3萬元。(本報資料照片)

財政部 公布「111年度綜所稅申報初步核定統計專冊」，其中竹科新貴匯聚的新竹市關新里，以平均綜合所得台幣461.1萬元，再度蟬聯「全台最富里」；新竹市、縣更分居全台平均綜合所得總額前2。此外，統計也顯示，所得兩百萬元以上共318戶免繳稅，為近3年高點，更有兩戶所得逾2千萬免繳稅。

從縣市觀察平均所得，新竹市仍大吃竹科高薪紅利，以台幣174.5萬元排名第一，較去年增加台幣22.5萬元；竹縣則受惠竹科外溢效應，連兩年超車台北市、以台幣159.3萬元位居第二，北市則以台幣147.1萬元排名第3。

進一步觀察村里情況，111年全國「最富里」再次落在新竹市東區關新里。以綜合所得平均數來看，前5名分別為關新里台幣461.1萬元、竹市北區大同里台幣388.7萬元、竹縣竹北市中興里台幣347.5萬元、北市士林區永福里台幣342.5萬元、竹縣竹北市東平里台幣336萬元。平均所得均較上年大幅成長，但永福里由第2退居第4。

若以中位數觀察，「最均富」的村里前5名全落在新竹縣、市，分別為竹市東區關新里台幣354.3萬元、龍山里台幣249.1萬元、竹縣竹北市東平里台幣240.6萬元、竹市東區埔頂里台幣214萬元、竹縣竹北市鹿場里台幣202.7萬元。

關新里蟬聯全台最富里，里長黃雅卿表示，關新里只能說是均富，不是全台最有錢，綜合所得提升是因疫情 以來科技業大好，又遇到AI熱潮，「竹科賺錢，員工薪水相對就提高」。

黃雅卿說，關新里都是外來移居人口，大多是竹科中高階主管，在地住民不超過1%，且在地住民幾乎都是大地主，像是台積電 、聯發科真正「有錢」的大老闆，都不住在關新里。

至於這次新入榜的竹市北區大同里，綜合所得總額平均數雖達388.7萬元，竄升至全台第2，但中位數僅72.6萬元，顯見轄內所得差距之大。大同里長韋宗賢聞訊也頗為驚訝，推測應是有「科技大佬」搬遷進來，拉高綜合所得。