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抗議蔡英文失信原民 金曲得主巴奈住228公園7年無功

記者陳宛茜／台北1日電
金曲獎最佳台語專輯獎得主巴奈致詞時，不只提到天安門，還提到在凱道（及二二八公園）抗議七年。（本報資料照片）
金曲獎最佳台語專輯獎得主巴奈致詞時，不只提到天安門，還提到在凱道（及二二八公園）抗議七年。（本報資料照片）

金曲獎頒獎典禮上，最佳台語專輯獎得主巴奈的「天安門說」引爆政治地雷。其實她致詞時不只提到天安門，還提到在凱道抗議七年。金曲獎頒獎前，巴奈曾接受本報系聯合報專訪談新書「巴奈回家」，暢談她七年來以凱道、二二八公園為家的心路歷程，以及身為原住民卻視台語為母語的失語處境，反映原民在台灣面臨的文化與政治困境。

今年五月20日，巴奈搬離住了七年多的「家」--二二八公園。2017年2月起，她和兩名夥伴為了抗議前總統蔡英文沒有遵守上任時對原民的承諾、包括自治和土地權等，在凱道、二二八公園紮營抗議，轉進二二八公園後一待就是七年多。

在二二八公園這七年，巴奈過著外人眼中的遊民生活。她和夥伴被驅逐了十幾次，在公園找水洗澡、每過一段時間便拿著手機到曾駐唱的女巫店充電。「但這也是我這輩子靈感最源源不絕的時刻。」她曾在疫情期間連21天寫21首歌，即將在年底出版新專輯「來了」。她透露：「『來了』是指警察要來趕我們了。」

為什麼要堅持下去？「我要陪蔡英文當總統。因為她說給她一點點時間，她會好好地做。」巴奈說，蔡英文是直接看著她的眼睛承諾，「我一直在這裡提醒她。」

蔡英文曾出席巴奈和夥伴在凱道的記者會。巴奈說，那時蔡看著她的眼睛說「你要來見我，就隨時來見我。不用在這裡等我路過。」但她之後等了蔡英文七年，只曾在學者林淑雅告別式「遇到」蔡英文，但蔡也沒看巴奈一眼。五二○當天，蔡英文離開總統府，巴奈也離開住了七年的二二八公園，回到台東。也許在人們眼中這七年是愚公移山、徒勞無功，但對巴奈來說，這七年讓她找到回家的路。

蔡英文 二二八 天安門

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