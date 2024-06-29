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黃山料家暴論惹議 心理師：脫離暴力要允許自己勇敢

記者李青縈／台北即時報導
作家黃山料日前受訪言論引起外界爭議，被誤會支持家暴。（取材自黃山料臉書）
作家黃山料日前受訪言論引起外界爭議，被誤會支持家暴。（取材自黃山料臉書）

台灣暢銷作家黃山料日前一番言論被認為支持「家庭暴力」，他發文澄清，自己百分百反對家暴，也不支持任何人在關係中，用暴力解決問題。台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，任何狀況下暴力都不應該被合理化，被害人應該要允許自己勇敢，脫離暴力的路很長，但有很多外在資源可以協助。

黃山料在馬來西亞受訪時提到，「如有一個人他總是對你家暴，你可以抵擋住他的家暴，那麼那個人就是適合你的對象」。此言論被認為支持家庭暴力，他發文解釋他原先的意思是「不需要去追求一段大眾認為完美、健康的感情，因為愛情是很主觀的事情，對方的缺點，如果你能與之共處、抗衡，那就是屬於你們這段關係的平衡點。」

黃山料說，「家庭暴力是錯誤的」，無意造成任何在家暴中受苦的讀者難過，他表達能力欠佳、語意不完整、文字造詣仍有不足，會好好改進，避免未來造成任何人的傷害。

藍挹丰說，暴力絕對不能容忍也不應該被合理化，不少遭遇家暴的個案是受到主、客觀因素影響下，沒辦法第一時間得到協助，可是不表示被害人不想要得到安全狀態。很多人會輕鬆的說「那你就離開就好！」但對家暴受害者來說畢不是那麼容易，但被害人應該要允許自己勇敢，現在法入家門， 有家庭暴力防治法管理 ，也有很多外在的資源可以求助。

藍挹丰表示，不只很多家暴者正在家暴卻沒有自覺，不少家暴受害者也會面臨「習得無助」的心理狀態，不管如何努力都難以離開家暴情境，但是仍然要保護自己、抵抗暴力，社會氛圍的形塑以及教育的助益很重要，必須要為自己發聲。

家暴

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