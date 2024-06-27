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出軌前19分鐘拍到土石流 台鐵無人通報 立委批：災害能避免

台灣新聞組／台北27日電
國民黨立委洪孟楷爆料，指台鐵新自強號事故前19分鐘，監視器拍到土石淹到鐵軌，工務段卻無人通報。(取材自臉書)
國民黨立委洪孟楷爆料，指台鐵新自強號事故前19分鐘，監視器拍到土石淹到鐵軌，工務段卻無人通報。(取材自臉書)

台鐵229次新自強號事故導致九人受傷，國民黨立委洪孟楷爆料，指列車到達19分鐘前，監視器拍到土石淹到鐵軌，工務段卻無人通報司機員。花蓮地檢署強調，已著手調查偵辦，釐清是否有人為疏失；台鐵公司回應，該監視器為輔助攝影機，是在有水情時觀察大清水溪水位，已針對此次事件展開調查。

台鐵229次新自強號21日下午行經花蓮秀林鄉崇德、和仁路段，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面，造成列車出軌。洪孟楷昨在臉書公布土石流監視器影片，事故前將近19分鐘，監視器明明錄到土石流畫面，但卻沒有值班人員提前通報。

洪孟楷痛批，只要中間環節確實執行，都能避免災害發生，每次造成交通事故都是這種低級疏失，真的要不得。

花蓮地檢署主檢蔡勝浩表示，已著手分案調查，盡速釐清有無涉及人為疏失，依法偵辦；將來受傷乘客是否提出告訴，後續是否涉及刑事或民事責任歸屬等，都會協助乘客。

台鐵表示，該輔助攝影機是在有水情時觀察大清水溪水位，當時一小時累積雨量僅1毫米，遠低於預警值20毫米，因此監控台未調出該畫面。目前已針對此次事故土石溢流橋面期間雨量紀錄，以及值班人員是否有調閱輔助攝影機的監視畫面於監視幕上，進行詳查。

台鐵表示，目前已規定，不論雨量多寡，該攝影機畫面應常時調出監看以維安全，另已檢討北迴線全線土石流潛勢溪流，增設土石溢流告警系統及攝影機人工監視，並設置水位計，以即時發現災情。

台鐵 國民黨 臉書

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