假留學真打工 註冊完被帶走 樓鳳查獲被迫下海還債

新南向開放後，東南亞性工作者大舉來台。圖為萬華夜生活。(記者林奐成／攝影)

「曾查獲外籍女生來語言中心學中文，卻在熱鬧商圈當樓鳳」，台北某分局員警證實，去年查獲兩名來自俄羅斯與泰國的樓鳳性工作者，她們持有學生簽證 ，分別就讀北部兩所不同的私立大學，同樣在語言中心修短期課程，在台灣待了兩到三個月，乘機從事非法賣淫。

員警說，來台的外籍樓鳳多數年僅20歲，坦言下海是為賺取生活費或學費；這類短期語言課程並非整天，她們可在閒暇時接客，成為下海誘因。

此外，政府力推的「新南向產學合作國際專班」（新南向專班）也有學生賣淫。知情人士透露，新北市至少有一間技術學院和一間私立科技大學，有新南向學生從事性工作遭到查獲；這些學校管理鬆散，雖要求12年級住宿舍，但34年級可住校外，部分學生便遭仲介利誘下海成為樓鳳。

南部員警則說，中南部有外籍學生做傳播妹或越南 小吃店陪酒，外籍女生在母國透過仲介辦理簽證時，會先借一筆錢做為仲介費，因此遭到「綁債」控制，來台後必須趕快接客還錢；他舉例說，南部有外籍學生辦完註冊後，馬上遭人帶走不知去向，後來竟在台北從事性交易遭到查獲。

監察院日前公布外籍學生賣淫的調查報告，引述內政部 統計指出，2017年至2022年共查獲13名外籍生從事性交易，以越南11人最多，另有印尼一人與其他國籍一人。

除上述人數，還有許多可能從事性工作的「黑數」。以內政部統計為例，2017年至2022年有104名外籍學生「行蹤不明」、4093人「逾期居留」；其中以越南籍最多，兩項合計高達1943人。

另外每年有高達1000至4000多名外籍生辦理休退學，以111學年度為例，有4385名外籍生休退學，這些「幽靈人口」也可能從事性交易。

對於失聯學生問題，監察院批評學校未確實辦理校安通報，指出：「教育部無法明確掌握外籍生失聯情況，相關制度顯然失靈，有待盡速全盤檢討。」應針對失蹤與休退學等問題，改善專班招生政策以防止「假留學真打工」。