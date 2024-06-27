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巧克力鎘含量 最快明年納管

記者賴昀岫╱台北27日電
食品重金屬管制措施7月將加嚴，衛福部食藥署將針對巧克力的鎘含量，訂定新限量標準。(記者黃仲裕／攝影)
食品重金屬管制措施7月將加嚴，衛福部食藥署將針對巧克力的鎘含量，訂定新限量標準。(記者黃仲裕／攝影)

巧克力是許多民眾的最愛，衛福部去年預告，巧克力納入重金屬限量標準，但預告評論期間，專家建議，食品法典委員會（Codex）已針對巧克力的鎘含量，訂定新限量標準，盼與國際接軌，為此，食藥署重新預告蒐集意見，最快將於明年1月實施。

消基會去年抽測市售巧克力商品，其中一款「100％台灣黑巧克力」商品，鎘含量超出歐盟標準，長期食用可能導致腎臟疾病等，建議主管機關盡速研議巧克力重金屬標準。

食藥署去年預告，堅果、榨油用的油籽部分及巧克力將增訂鎘重金屬標準，以巧克力總可可固形物大於70%者，重金屬鎘限量標準為0.9ppm；巧克力總可可固形物介於50%至70，限量為0.8ppm，不過，昨天發布新制內容，卻未含巧克力。

對此，食藥署副署長林金富解釋，專家於預告期間提出異議，認為Codex已定出巧克力鎘含量限制，與預告內容有落差，食藥署將在2至3個月內重啟預告，並經60天評論期，希望最快明年1月上路，「當然希望標準往下降」。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，鎘在人體的半衰期超長，可能導致腎臟病，或鈣流失造成「痛痛病」等，希望評估後進一步加嚴管制。

林金富表示，巧克力中含有重金屬，與其原料可可豆的品種、生長環境及曝曬發酵製程中的汙染有關，總可可固形物含量愈高，重金屬累積風險愈高，其中又以鎘為主要汙染來源。

市售巧克力產品類型多元，且多屬於複合性食品，將蒐集更多測資料，進行完整攝食評估，以確認鎘暴露的風險。

歐盟

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